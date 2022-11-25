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Окупанти зазнають втрат: ЗСУ за добу вразили пункт управління та 5 районів скупчення живої сили ворога

18:30 25 листопада 2022
Фото Генштабу ЗСУ

Протягом доби окупанти завдали чотири ракетних удари по містечку Комишуваха Запорізької області та здійснили 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В т.ч. за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по позиціях Сил оборони та районів сусідніх населених пунктів було зафіксовано на Донеччині та Запоріжжі.

Водночас противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і в центрах підготовки перед відправкою в район ведення бойових дій на території України. Так у населеному пункті Деревная Брестської області республіки білорусь, 22 листопада, внаслідок порушення заходів безпеки в нічний час один окупант загинув та один отримав поранення.

А в населеному пункті Чаплинка Херсонської області загарбники шукають родичів військовослужбовців-учасників АТО/ООС та працівників силових структур. Крім того, триває пошук залишених житлових будинків для розквартирування особового складу підрозділів російських окупаційних військ.

Продовжується тиск на працівників Запорізької АЕС. За наявною інформацією, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, вже не допускають до робочих місць.

У Сімферополі ж окупанти проводять активні заходи інформування населення про дії у разі повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки.

Також у Генеральному штабі повідомили про результати ратної праці авіації Сил оборони — льотчики протягом доби завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів, своєю чергою воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління та 5 районів зосередження особового складу і військової техніки ворога.

Нагадаємо, на думку очільника Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, росія провалила «кожну» мету у війні проти України. Про це генерал сказав за підсумками сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).

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