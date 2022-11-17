«Остання битва путіна — це зима», — український експерт
Колишній радник голови МВС України та керівника Офісу президента Віктор Андрусів вважає, що останньою битвою війни не стануть битви за Донецьк, Луганськ чи Крим. Остання битва розпочалася вже зараз і вона за пережиту зиму. І путін не може сподіватись на військову перемогу після відступу з Херсона.
«Навіть якщо уявити, що його постійно дурять, то вже не можна дурити у випадку таких відступів. Очевидно, що крім Донбасу російські війська переходять до оборонної операції. Більше того, поки навіть не зрозуміло, на які наступальні операції вони можуть претендувати в наступному році, з огляду на ситуацію з технікою і боєприпасами. Тому остання битва путіна — це зима. Він сподівається зламати нас. Без світла, без тепла, без зв’язку — це має змусити нас домовлятись на його умовах. У цій битві беруть участь вже не тільки ЗСУ. Беруть участь всі: цивільні, жінки, діти, пенсіонери — абсолютно всі, хто живе в країні. І саме вона визначить результат війни. Тому не чекайте підтримки від держави, волонтерів, міжнародних організацій — організовуйте свій план на зиму. Не майте жодних ілюзій, що буде світло чи тепло, що путін зупиниться, чи ППО зіб’є 100% ракет».
В цій битві, вважає Андрусів, перемога залежить вже виключно від кожного з нас, і його підготовленості до неї.
«Як мінімум у нас вже є хороший прогноз на теплу зиму. Але і на це не варто сподіватись.
З першими весняними променями останні сподівання путіна випаруються разом зі снігом. І єдине, що йому залишиться — прийняти наші умови капітуляції".
Нагадаємо, що країни G7 засудили дії диктатора-вбивці путіна: «Ми не допустимо, аби люди гинули від холоду».614
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