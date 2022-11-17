Колишній радник голови МВС України та керівника Офісу президента Віктор Андрусів вважає, що останньою битвою війни не стануть битви за Донецьк, Луганськ чи Крим. Остання битва розпочалася вже зараз і вона за пережиту зиму. І путін не може сподіватись на військову перемогу після відступу з Херсона.

«Навіть якщо уявити, що його постійно дурять, то вже не можна дурити у випадку таких відступів. Очевидно, що крім Донбасу російські війська переходять до оборонної операції. Більше того, поки навіть не зрозуміло, на які наступальні операції вони можуть претендувати в наступному році, з огляду на ситуацію з технікою і боєприпасами. Тому остання битва путіна — це зима. Він сподівається зламати нас. Без світла, без тепла, без зв’язку — це має змусити нас домовлятись на його умовах. У цій битві беруть участь вже не тільки ЗСУ. Беруть участь всі: цивільні, жінки, діти, пенсіонери — абсолютно всі, хто живе в країні. І саме вона визначить результат війни. Тому не чекайте підтримки від держави, волонтерів, міжнародних організацій — організовуйте свій план на зиму. Не майте жодних ілюзій, що буде світло чи тепло, що путін зупиниться, чи ППО зіб’є 100% ракет».

В цій битві, вважає Андрусів, перемога залежить вже виключно від кожного з нас, і його підготовленості до неї.

«Як мінімум у нас вже є хороший прогноз на теплу зиму. Але і на це не варто сподіватись.

З першими весняними променями останні сподівання путіна випаруються разом зі снігом. І єдине, що йому залишиться — прийняти наші умови капітуляції".

Нагадаємо, що країни G7 засудили дії диктатора-вбивці путіна: «Ми не допустимо, аби люди гинули від холоду».

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