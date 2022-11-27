Пампушки без замісу на сковороді: виручають, коли у будинку довго немає світла

Саме зараз, коли більшість українців змушені годинами сидіти без електроенергії, вони у пошуку швидких та ситних страв, приготування яких точно їх не обтяжить. Й за словами кулінарки Тетяни Петришиної, ці пампушки — ідеальний варіант. Вони вдаються м’які та з хрусткою скоринкою, дуже смачно та без заморочок. Краще брати високу сковороду, бо тісто росте та пристане до кришки .

Інгредієнти: Вода — 200 мл

Дріжджі сухі — 1 ч. л з гіркою (12−15 г свіжі)

Цукор — 1 ст. л

Сіль — 1 ч. л

Олія — 1 ст. л

Борошно — 300 г

Приготування:

В теплій воді розчинити дріжджі з цукром, додати сіль, олію, просіяне борошно. Ложкою добре замішати тісто до однорідності. Тісто буде липке, але борошна не давати більше.

Вкрити плівкою та залишити підходити в теплі на 40/45 хв. Стіл присипати борошном, руки також, бо тісто липке. Поділити його на рівні частини. Добре скатати в кульки, відразу класти на суху сковорідку, закрити кришкою, дати підійти 15 хв. Випікати на маленькому вогні під кришкою з однієї сторони 15 хвилин, до золотистого кольору. Перевернути з допомогою тарілки/ пергаменту і випікати ще 15 хвилин. Конденсат з кришки витирати паперовим рушничком, бо буде капати на тісто.

Час випікання залежить від температури. Якщо потрібно, то час збільшуємо.

Готові пампушки перекласти на решітку. Ще теплими щедро полити часниковим соусом.

Нагадаємо рецепт смачного завиванця з маком.

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