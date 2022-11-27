Краса вимагає жертв: модель з Болгарії накачала найбільші у світі губи й взялася за підборіддя (фото)

Деякі люди вдаються до пластичних операцій за медичними показниками, а деякі так захоплюються можливостями сучасної косметології, що повністю змінюють свою зовнішність й часто не на краще.



Так, 25-річна мешканка Болгарії Андреа Іванова є гарячою прихильницею косметичних філерів. Дівчина кілька разів зверталася до косметологів. На її думку, вона досягла бажаного результату — свої губи Андреа вважає «найпухлішими у світі».

Наразі модель вирішила поставити новий рекорд, навіть якщо це може її вбити. Своїми планами Андреа поділилася з виданням Mirror.



Спочатку дівчина лише трохи коригувала свою зовнішність, щоб стати схожою на ляльку Bratz — це серія іграшок з неприродною «інопланетною» зовнішністю.



У гонитві за «ляльковими» губами Андреа перенесла 32 операції, а нещодавно перенесла 33-ту — ін'єкцію філерів у підборіддя. І це її нове поле для експериментів: цю частину обличчя фрик-діва вирішила зробити «найгострішою у світі».

до та після операції

Плани Андрії розписані на роки вперед: укол, що підтримує, в губи — раз на місяць-півтора, а нова ін'єкція у підборіддя — кожні два тижні. Косметологи, звичайно, відмовляють, але це їхню пацієнтку мало хвилює.



«Я мрію про рекорд, і боротимуся. Я надто далеко зайшла і навіть не хочу думати про те, скільки витратила грошей», — сказала дівчина.



До послуг косметологів постійно вдаються українські зірки. Деякі з них намагаються кардинально покращити свою зовнішність.

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