Лієв Шрайбер запустив збір на генератори для українських медустанов

Знаменитий американський режисер, сценарист та актор Лев Шрайбер, відомий за картинами «Люди Ікс: Початок. Росомаха» та перших трьох фільмах Уеса Крейвена «Крик» та багатьом іншим, взявся допомагати українським лікарям. Він оголосив збір на генератори для медичних установ, що через російські ракетні обстріли змушені працювати в умовах постійних відключень електроенергії.

На зібрані гроші придбають генератори та нададуть їх тим закладам в регіонах, де найчастіше вимикають світло.

«Я вдячний Україні та її людям, які щодня ведуть боротьбу за право існування. Я вдячний за нагадування, як треба берегти та захищати свободу та свої права, які ми зараз маємо у своїй країні. Тому що вони справді важливі. Найкраща подяка — це реальна підтримка. Українські медики працюють під обстрілами та бомбардуваннями з першого дня війни. Їхні руки творять чудеса щодня, рятуючи людські життя. Я знаю, що вони досить відважні, щоб працювати при свічках та ліхтариках. І щонайменше, що ми можемо для них зробити, — це створити умови, за яких вони зможуть просто виконувати свою роботу. Найважливішу роботу», — зазначив Лієв Шрайбер.

Нагадаємо, багато світових зірок підтримали Україну. Вони висловлюють солідарність на концертах, у соціальних мережах, стають амбасадорами благодійних проектів.

Актор та режисер Шон Пенн неодноразово під час війни відвідував Україну. Він знімає документальний фільм про наші реалії. Шон Пенн передав Володимиру Зеленському свій «Оскар», як символ віри в нашу перемогу.

Соліст американського гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс на сцені фестивалю Opener у Польщі звернувся до публіки, засудивши війну.

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