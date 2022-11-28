39.64 / 40.43 40.19 / 41.28
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Де дивитися онлайн Бразилія — Швейцарія: розклад трансляцій матчів ЧС-2022 28 листопада

8:03 28 листопада 2022
Бразилія&nbsp;— Швейцарія

У понеділок, 28 листопада, завершиться ігрова програма 2-го туру групового етапу чемпіонату світу з футболу в Катарі.

У групі G невдахи стартових матчів, Камерун та Сербія, зійдуться в очному протистоянні на стадіоні «Аль-Джануб» в Аль-Вакрі, а в іншому поєдинку в Досі на «Стедіум 974» змагатимуться Бразилія, яка не знає поразок із фіналу Кубка Америки в липні минулого року, та Швейцарія.

Нарешті, у квартеті Н Південна Корея зустрінеться в Аль-Райяні на арені «Едьюкейшн Сіті» з Ганою, яка поступилася у видовищному поєдинку Португалії, а лідер піренейців Криштіану Роналду з партнерами намагатимуться зламати опір Уругваю в Лусаїлі на «Лусаїл Айконік».

ЧС-2022. 2-й тур

28 листопада (понеділок)

Група G

Камерун — Сербія 12:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Бразилія — Швейцарія 18:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

Група H

Південна Корея — Гана 15:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Португалія — Уругвай 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іспанія в день народження померлої дочки Луїса Енріке не втримала перемогу над Німеччиною.

Фото fifa.com

13

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ЛЕП

Тариф зросте в кілька разів: НКРЕКП ухвалила важливе рішення щодо електрики

Водій за кермом

Рада готує неприємний сюрприз для автомобілістів

Роман Шептицький

«Наступний тиждень теж для українців буде непростим, особливо його перша половина», — екстрасенс

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту