У понеділок, 28 листопада, завершиться ігрова програма 2-го туру групового етапу чемпіонату світу з футболу в Катарі.

У групі G невдахи стартових матчів, Камерун та Сербія, зійдуться в очному протистоянні на стадіоні «Аль-Джануб» в Аль-Вакрі, а в іншому поєдинку в Досі на «Стедіум 974» змагатимуться Бразилія, яка не знає поразок із фіналу Кубка Америки в липні минулого року, та Швейцарія.

Нарешті, у квартеті Н Південна Корея зустрінеться в Аль-Райяні на арені «Едьюкейшн Сіті» з Ганою, яка поступилася у видовищному поєдинку Португалії, а лідер піренейців Криштіану Роналду з партнерами намагатимуться зламати опір Уругваю в Лусаїлі на «Лусаїл Айконік».

ЧС-2022. 2-й тур

28 листопада (понеділок)

Група G

Камерун — Сербія 12:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Бразилія — Швейцарія 18:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

Група H

Південна Корея — Гана 15:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Португалія — Уругвай 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іспанія в день народження померлої дочки Луїса Енріке не втримала перемогу над Німеччиною.

Фото fifa.com

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