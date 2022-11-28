«Обрала кривавий режим кремля»: співачка з України отримала російське громадянство

Алекса (Олександра Чвикова) народилася в Донецьку, де жила довгий час. В юності вона стала учасницею проєкту «Фабрика зірок», де закрутила роман з путіністом Тіматі, й переїхала в рф. Там вона вийшла заміж та народила дочку. Також у країні-агресорці 34-річна ексфабрикантка займається бізнесом — дизайном прикрас, і веде блог в інстраграмі.

Нещодавно співачка, яка була громадянкою України, остаточно вирішила залишитися і звернулася за отриманням російського паспорта. Днями вона заявила: всі справи з документами позаду, повідомили рашистські ЗМІ.

«Ура! У мами російський паспорт, донечко! Дали конституцію, сказали все вивчити, щоб у жодному разі не припускалася жодних помилок», — поділилася артистка-зрадниця з підписниками.

До слова, Алекса не любить говорити про своїх родичів, які живуть в Україні, а саме — про маму й тата. Коли співачка влаштувала вечір запитань від підписників, вони завалили її повідомленнями про них. Але та дала зрозуміти, що цю тему не любить обговорювати, але все ж відповіла їм.

«Мої батьки в Україні, це все, що я можу сказати. Вони іноді приїжджають», — сухо сказала вона.

Чи були конфлікти між ними на ґрунті вторгнення рашистів до України, зірка не коментувала. Як і те, що жодного разу не засудила кривавий режим путіна й жодним чином не підтримала рідну Україну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що інша співачка-зрадниця Повалій разом із сином знову взяли участь у російському шоу.

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