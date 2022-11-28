Південна Корея відіграла два м'ячі, але все ж таки програла Гані: відеоогляд матчу ЧС-2022

У понеділок, 28 листопада, в рамках 2-го туру чемпіонату світу з футболу в групі Н зустрілися збірні Південної Кореї, що розійшлася «миром» із Уругваєм (0:0), та Гани, яка дала бій, але все ж таки програла Португалії з Криштіану Роналду (2:3).

ЧС-2022. Група Н. 2-й тур

Південна Корея — Гана — 2:3

Голи: Чо Кі Син (58, 61) — Салісу (24), Кудус (34, 68).

Незважаючи на те, що Південна Корея була фаворитом у фахівців, футболістам Гани вдалося здивувати всіх, забивши двічі в першому таймі. Щоправда, після перерви, протягом трьох хвилин, захисники африканської збірної двічі упускали Чо Ки Сина, який у обох випадках точно пробивав головою та зрівняв рахунок, але Гана мала свого героя — 22-річного нападника «Аякса» Кудуса, який оформив «дубль» та вирвав перемогу для ганців.

Становище команд: 1. Португалія — 3 очки (1 матч; різниця м'ячів — 3:2); 2. Гана — 3 (2; 5:5); 3. Уругвай — 1 (1; 0:0); 4. Південна Корея — 1 (2; 2:3).

В іншому поєдинку у групі 27 листопада зустрінуться (о 21:00) Португалія та Уругвай.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Камерун та Сербія не визначили переможця у гольовій перестрілці.

Фото fifa.com

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