Чемпіон Африки переміг на ЧС-2022 найсильнішу збірну Азії: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 25 листопада, слідом за матчем Уельс — Іран (0:2) у групі В на чемпіонаті світу з футболу відбувся перший поєдинок 2-го туру в квартеті А.

ЧС-2022. Група А. 2-й тур

Катар — Сенегал — 1:3

Голи: Мунтарі (78) — Діа (41), Дьєдью (48), Дьєнг (84).

На арені «Аль-Тумама» в Досі зійшлися невдахи 1-го туру — чемпіон Азії-2019 Катар (господарі без шансів поступилися Еквадору — 0:2) та чемпіон Африки-2022 Сенегал (збірна травмованого Садіо Мане у боротьбі програла Нідерландам — 0:2).

Прогнозовано гру контролювали сенегальці (у Катару у двох зустрічах ЧС-2022 лише три удари у площину воріт суперників!), які завдяки точному удару Діа в першому таймі та голам Дьєдью і Дьєнга в другому здобули перші очки на турнірі та продовжують боротьбу за вихід з групи. А ось Катару, який все ж забив свій дебютний гол на ЧМ, вже точно буде достатньо трьох матчів на першому етапі світової першості. Відверто слабка у іспанця Фелікса Санчеса Баса команда.

0:1 Діа (41-а хв.)

0:2 Дьєдью (48-а хв.)

1:2 Мунтарі (78-а хв.)

Становище команд: 1. Нідерланди — 3 очки (1 матч); 2. Еквадор — 3 (1); 3. Сенегал — 3 (2); 4. Катар — 0 (2).

В іншому поєдинку у квартеті А 25 листопада зіграють Нідерланди та Еквадор (початок — о 18:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Кріштіану Роналду допоміг Португалії перемогти на ЧС-2022 Гану.

Фото fifa.com

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