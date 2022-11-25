Іран завдяки голам на 98-й та 101-й хвилинах здобув неймовірну перемогу над Уельсом: відеоогляд матчу ЧС-2022

У п'ятницю, 25 листопада, поєдинком на стадіоні «Ахмад бін Алі» в Ер-Райяні стартувала програма 2-го туру групової стадії чемпіонату світу з футболу в Катарі.

ЧС-2022. Група В. 2-й тур

Уельс — Іран — 0:2

Голи: Чешмі (90+8), Резаєян (90+11).

На 87-й хвилині вилучено Хеннессі (Уельс).



Якщо Гарет Бейл і компанія, які не пустили на чемпіонат світу Україну, на старті ЧС-2022 зуміли уникнути поразки в матчі проти США (1:1), то іранці були нещадно биті родоначальниками футболу англійцями (6:2). І, зрозуміло, що поразка в очній зустрічі значно зменшувала б шанси суперників на вихід з групи.

Збірна Ірану провела поєдинок активніше і гостріше за британців (досить згадати два удари у штангу воріт валлійців протягом однієї хвилини!), але, здавалося, не зможе дотиснути суперника навіть після того, як на 87-й хвилині у британців пряму червону картку отримав воротар Хеннессі (перше вилучення з поля на ЧС-2022). І все ж на 90+8-й хвилині Чешмі вразив ворота резервного голкіпера британців, а на 90+11-й Резаєян поставив масну переможну крапку в поєдинку.

До речі, збірна Уельсу провела на груповому етапі у фінальних стадіях світових першостей лише п'ять матчів і раніше незмінно грала внічию (до цього були три мирні результати у групі ЧС-1958). До п'ятої мирової валлійцям не вистачило лише кількох хвилин.

Становище команд: 1. Англія — 3 очки (1 матч); 2. Іран — 3 (2); 3. США — 1 (1); 4. Уельс — 1 (2).

В іншому поєдинку у квартеті В 25 листопада зіграють Англія та США (початок — о 21:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Бразилія з голом-красенем Рішарлісона перемогла на ЧС-2022 Сербію.

Фото fifa.com

118

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram