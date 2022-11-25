Англія не змогла зняти американське прокляття на чемпіонатах світу: відеоогляд матчу ЧС-2022

У п'ятницю, 25 листопада, після вогненної кінцівки у поєдинку Уельс — Іран (0:2) на чемпіонаті світу з футболу відбувся ще один матч 2-го туру у квартеті В.

ЧС-2022. Група В. 2-й тур

Англія — США — 0:0

Дивно, але родоначальники футболу англійці, які розгромили на старті ЧС-2022 Іран (6:2), ніколи раніше не перемагали команду США на чемпіонатах світу. У далекому вже 1950-му американці здолали британців (1:0), а на ЧС-2010 суперники в групі зіграли внічию (1:1).

Не вразили віцечемпіони Євро-2020 своєю грою й у поєдинку на арені «Ель-Байт» в Ель-Хаурі, який відвідав легендарний ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем. У підсумку безгольова нічия лише з чотирма ударами в площину воріт один одного (по 2 — в американців і англійців) і без жодної жовтої картки. І вовки ситі, і вівці цілі: обидві команди зберегли шанси на вихід з групи. При цьому англійці вже однією ногою у плей-оф.

Становище команд: 1. Англія — 4 очки (різниця м'ячів — 6:2); 2. Іран — 3 (4:6); 3. США — 2 (1:1); 4. Уельс — 1 (1:3).

У 3-му турі у групі В 29 листопада в один і той же час (о 21:00) зіграють: Іран — США та Уельс — Англія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірні Нідерландів та Еквадору не визначили переможця у матчі ЧС-2022.

Фото Twitter England

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