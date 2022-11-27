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Лобода спростувала інформацію про заборону в’їзду до Литви

22:17 27 листопада 2022
Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода, яка завершила свій тур Америкою, та оголосила концерти в європейських країнах, відреагувала на чутки про заборону в’їзду їй на територію Литви. ЗМІ опублікували новину про те, що Лободу оголосили персоною нон-грата у цій країні, заборонили в’зд.

За словами Світлани, офіційного підтвердження цьому наразі немає.

«Черговий вкид та чорний піар в мою сторону. Прошу ЗМІ не підтримувати дану інформацію. Наразі ніякої офіційної заборони на мій в’їзд до Литви немає. Мої заплановані концерти в Литві на підтримку України відбудуться», — повідомила Світлана в соцмережах.

Раніше співачка пояснила, чому мовчала про війну перші кілька днів від її початку. Після того, як вивезла дітей у безпечне місце, Світлана Лобода засудила російське вторгнення. Влітку артистка відвідала рідний Ірпінь, а пізніше перерахувала 1 млн гривень на відновлення покоджених багатоповерхівок.


Фото — Інстаграм Світлани Лободи

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