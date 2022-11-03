LOBODA поїхала в тур Америкою та зустрілася з українськими біженцями в США

Співачка Світлана Лобода, яка у свій день народження перерахувала на відновлення житлових будинків в Ірпені мільйон гривень, відправилася в тур Америкою. В США артистка зустрілася з українцями, які через російське вторгнення були змушені покинути рідну країну. Світлана відвідала благодійну організацію USA Help Ukraine, яка започаткована у Флориді українськими активістами у перші дні війни. Ця організація допомагає українцям адаптуватися в чужій країні.

«Вчора, в Маямі, був неймовірний вечір згуртованості, мужності, віри у перемогу та єднання. Щоразу, відвідуючи волонтерські центри для українських біженців, я розумію, наскільки це важливо, знаходити час для таких зустрічей. Перебуваючи далеко від дому, нам усім не вистачає турботи, тепла та затишку. І ми потребуємо підтримки один одного. І такі зустрічі саме про це», — поділилася емоціями від зустрічі Лобода.

Зустріч із співвітчизниками відбулася напередодні концерту артистки в Маямі, який пройшов з аншлагом ввечері, 2 листопада, в рамках благодійного туру.

Частину коштів від проданих квитків буде направлено до міжнародного фонду DUSHA на відновлення зруйнованих будинків у рідному місті співачки — Ірпінь.

Раніше Світлана Лобода звернулася до українських жінок. Також артистка розповіла, чому мовчала в перші дні війни.

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