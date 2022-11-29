Були замучені та вбиті у лісі: рашисти позбавили життя відомого мецената-пастора та його сина

На Херсонщині окупанти вбили пастора Української церкви християн віри євангельської, відомого мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина.

Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяк.

«Сьогодні поховають Анатолія та Олександра Прокопчуків. Батька та син були вбиті та замучені у лісі під Новою Каховкою Херсонської області. Анатолій був дияконом помісної Церкви християн віри євангельської. Відомий благодійник, меценат, патріот, християнин, він міг ще так багато зробити для нашої країни і своєї сім'ї, у якій з дружиною виховувати сімох дітей — доньку та шістьох синів, у тому числі одного неповнолітнього. Але не судилося», — написав він.

За словами мера, Анатолія з 19-річним сином викрали та вбили у лісі. Їхні тіла були понівечені до невпізнання.

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