«Таємні обставини аварії»: російський засновник Forex Club загинув на Лазурному березі

Російський бізнесмен і президент інвестиційної компанії Libertex Group, 53-річний засновник Forex Club В'ячеслав Таран загинув під час катастрофи гелікоптера авіакомпанії Monacair на Лазурному березі. Про це пише Monaco Daily News з посиланням на джерело news.mc. Відомо, що Таран був пасажиром.

«Він закінчив Владивостоцький державний університет економіки та сервісу за спеціальністю „радіоелектроніка“. Мешкав у Монако 10 років. Бізнесмен з рф працював у сфері кібервалют та інвестицій, був засновником Libertex Group, торгової онлайн-платформи, яка працює з 1997 року. Він був членом правління YouHodler SA в Лозанні, Швейцарія, звідки й повертався. Таран користувався великою популярністю в емігрантському середовищі Монако. Він був одружений з Ольгою, видавчинею відомого журналу Hello Monaco, мав трьох дітей».

Авіакомпанія опублікувала заяву, в якій йдеться: «На даному етапі розслідування не може бути озвучено жодного елементу, що стосується обставин цієї аварії». Також жертвою трагічного інциденту став поки що неназваний 35-річний пілот, який пройшов місцеву підготовку і був дуже досвідченим, повідомили в авіакомпанії. Він налітав понад тисячу годин.

Одномоторний легкий гелікоптер Eurocopter EC130 (H130) за правом вважається дуже надійним. Що насправді спричинило його катастрофу 25 листопада в Приморських Альпах, залишається загадкою. Відомо, що разом із Тараном мав летіти ще один пасажир, проте ця людина в останній момент від польоту відмовилася. Ця обставина лише додає таємничості у справі загибелі російського бізнесмена.

Раніше відомий тренер та мультимільйонер розбилися в гелікоптері, що зазнав катастрофи.

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