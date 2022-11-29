«Служить разом із дружиною»: Соломія Вітвіцька розповіла про рідних, які воюють на передовій

Телеведуча Соломія Вітвіцька, яка під час війни залишається в Києві та продовжує працювати, розповіла про рідних захисників. Її брат Северин захищає Україну від російських загарбників разом із дружиною Еммою. Молодший брат телеведучої — військовослужбовець, який боронить країну з 2014 року. Його дружина Емма служить у повітряних силах.

Соломія каже, що переживає за рідних, постійно підтримує зв’язок з ними та допомагає, чим може.

«Северин та його дружина Емма — військовослужбовці. Намагаємося постійно бути на зв'язку. Я завжди намагаюся чимось допомогти. Військових потрібно утеплювати, так що нещодавно передавала від американського фонду Liberty Ukraine братові з побратимами термобілизну, сухпайки. До речі, сухпайки у них дуже класні. Їх можна розігрівати, не маючи буржуйок або газу. Навіть сама випробувала. Треба просто залити пакет водою, там відбувається якась хімічна реакція, і все відмінно нагрівається дуже швидко. Протягом 10−15 хвилин є готова гаряча їжа», — розповіла Соломія.

Її колишній чоловік Влад Кочатков також вступив до Збройних сил України. З ним Вітвіцька також підтримує зв’язок.

«Ми постійно спілкуємося. Все в нього гаразд. Якщо йому щось потрібно, теж намагаюся допомогти», — поділилася телеведуча. Вона додає, що дружити в них виходить краще, ніж бути подружжям.

Нагадаємо, що актор Віктор Стороженко отримав поранення на фронті.

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