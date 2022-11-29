Хотіли заробити на українцях: у Польщі компанія попалася на мільйонних махінаціях з розміщенням біженців

Польща прийняла найбільше українців, які рятуються від війни. Влада країни та бізнес надає допомогу у розміщенні, соціальних та побутових питаннях. Але знаходяться люди та фірми, які намагаються «нагріти руки» на подіях, що відбуваються.

Зокрема, правоохоронці викрили організацію, яка займається розміщенням біженців з України та спробувала при цьому нечесним шляхом заробити мільйони злотих від держави, пише polsatnews.pl.

Так, перевірки, проведені цього літа, показали, що один з центрів у Варшаві майже вдвічі завищував реальну кількість прийнятих біженців з України. Там розміщувалося понад 1 тисячі людей. У документах зазначалося понад 2 тисячі українців.

Припускають, що з березня до травня, коли перевірки не проводилися, фірма могла незаконно отримати навіть кілька мільйонів злотих.

Водночас польські журналісти також виявили, що фірма досі отримує гроші. Після інциденту компанія нібито звернулася за фінансуванням до іншого варшавського мікрорайону, який з червня до кінця жовтня за розміщення біженців міг виплатити понад 2 млн 237 злотих. Не повідомляється, чи були перевірки щодо відповідності суми кількості ухвалених людей.

Крім того, за інформацією журналістів, фірма, яка уклала договір на створення центру розміщення біженців у будівлі, нібито не мала права розпоряджатися ним, бо нерухомість належить іншій компанії. Остання нібито має борги перед кількома десятками суб'єктами господарювання Польщі. У той самий час обидві компанії, власник і орендар будівлі, пов'язані між собою.

«Вони дуже небезпечні люди. Це люди, пов'язані з колишніми комуністичними спецслужбами, завдяки своїм зв'язкам та досвіду вони і сьогодні можуть бути на волі» , — пояснив адвокат, президент правління Управління стягнення боргів Марчін Гінель.

Раніше повідомлялося про те, що польський уряд змінює свою стратегію щодо українських біженців. Спільно з Києвом поляки будуватимуть контейнерні містечка для внутрішньо переміщених осіб на території України.

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