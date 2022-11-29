Підвищення пенсій українцям: наскільки збільшаться виплати під час наступної індексації

У «воєнному» держбюджеті на 2023 рік уряд передбачив збільшення витрат на виплату пенсій. У зв'язку з цим запланована індексація, швидше за все, відбудеться завдяки фінансовій допомозі з боку іноземних партнерів.

Про це пишуть «Факти».

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, у 2023 році відбудеться індексація пенсій. На пенсії та соціальні виплати уряд заклав майже 874 млрд грн, що на 21 млрд більше у порівнянні з нинішнім роком.

У Мінсоцполітики зазначили, що в Україні соціальна сфера стала другою за пріоритетом сферою після сектору безпеки.

Гроші, виділені на неї, будуть спрямовані як на соціальну допомогу та субсидії, так і на пенсійні виплати та індексацію пенсій.

У зв'язку з цим у березні 2023 року виплати пенсіонерам збільшаться з урахуванням розміру інфляції та динаміки зміни зарплат. Індексація становитиме близько 5,4%.

До кінця 2022 року у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму буде ще одне підвищення пенсій. Мінімальна пенсія зросте до 2093 грн, а максимальна — до 20 930 грн.

Нагадаємо, в Україні з 1 грудня збільшиться розмір пенсії за втратою годувальника. Йдеться про пенсії тих, чиї годувальники загинули під час війни.

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