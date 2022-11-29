Григорій Козловський із родиною оновив палату у львівському шпиталі: «Ми будемо продовжувати це робити»

Григорій Козловський, який не припиняє допомагати ЗСУ, активно долучився до проєкту, який ініціювали голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та голова Міжнародного штабу допомоги українцям Ганна Крисюк. Завдяки цьому відбулося офіційне відкриття реабілітаційного відділення та другої черги палат. Сам меценат зі своєю родиною фінансово допоміг оновити одну з палат у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн і репресованих імені Юрія Липи.

«Ми завжди відгукуємося на ініціативи, які допоможуть наблизити нашу найбільшу Перемогу, які пришвидшать її та посприяють вигнанню орків з нашої землі. Допомога нашим лікарням і госпіталям — один із пріоритетів. Коли потрібно підтримати наших захисників і захисниць, наша родина не замислюється ні на мить, і ми будемо продовжувати це робити, оскільки це дуже корисна та потрібна справа», — розповів Григорій Козловський.

За його словами, у сучасній палаті є тематичний мурал на футбольну тематику і з абревіатурою футбольного клубу «Рух».

«Ми свідомо наповнили цю палату ще й спортивною тематикою, зокрема, футбольні мурали на стінах повинні надихати людей на позитивний та життєствердний настрій. Таким чином намагаємося зарядити наших захисників і захисниць оптимізмом», — додав меценат.

Голова Міжнародного штабу допомоги українцям Ганна Крисюк підкреслила важливість події. За її словами, наші воїни та ті, хто постраждав внаслідок воєнних дій росії, зможуть отримати професійну медичну допомогу від спеціалістів у комфортних умовах. Адже організатори проєкту сприяють покращенню лікування військових, їх психокорекційної роботи в якісних умовах, у результаті — набуття військовими нового професійного профілю, аби в перспективі вони отримали робоче місце.

«Григорій Козловський, який долучився до проєкту, створив найбільш функціональну палату, бо вона найбільше наповнена інвентарем — тут є і кондиціонування, й очищення повітря, й абсолютно нові меблі. Ми дуже дякуємо родині пана Козловського та всім-всім донорам, які в нас є», — додала вона.

Але на цьому проєкт не зупиняється. Триватиме робота над тим, щоби невдовзі відкрити на Львівщині сучасний центр, де наші військові та цивільні могли би отримуватимуть увесь спектр необхідної допомоги, особливо в період війни та після нашої перемоги, — психореабілітацію, пластичну хірургію, допомогу під час опікових травм, протезування.

До речі, також виникла цікава ідея організувати футбольний турнір для захисників і захисниць. Це допоможе їм відпочити та переключитися. До такого проєкту, скоріш за все, приєднається й футбольний клуб «Рух».

Раніше з ініціативи мецената Григорія Козловського та під егідою місцевої влади у львівському Emily Resort відбувся благодійний вечір-аукціон на підтримку ЗСУ «Перемога починається з тебе».

На фото в заголовку: Григорій Козловський львівський меценат і бізнесмен

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