Черговий російський окупант пройшов успішну «денацифікацію» в Україні. Уродженець Саратовської області з литовським корінням Андрюс Кятвіртіс був, імовірно, льотчиком транспортно-бойового Мі-8 АМТШ і народився в сім'ї військових. Рф у присвяченому некролозі не знайшла, що сказати про «захисника», крім чергових побитих фраз про «обов'язок» і дати похорону, що вони роблять завжди, коли пишуть про вбитих рашистів. Скупі подробиці про ліквідованого окупанта зібрав OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе.

«Вдалося зібрати більш детальну інформацію на ліквідованого окупанта (на)льотчика. 32-річний капітан Андрюс Кятвіртіс випускник Сизранського військово-авіаційного училища, потомствений військовий. Його батько Далюс Кятвіртіс 1965 р.н., який закінчив 1987 року, закінчував те саме училище і довгі роки служив у ЗС рф, згаданий на сайті Сизранського училища у званні підполковника».

Обставин і дати ліквідації Андрюса Кятвіртіса не уточнено. Поховали його 25 листопада у місті Пугачов.

Нагадаємо, що ми чекаємо сто тисяч ліквідованих окупантів на Новий рік: ЗСУ знищили ще 789 окупантів за добу.

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