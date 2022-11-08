Рашистський піп, що закликав росіянок більше народжувати, аби не було шкода їхніх убитих дітей, ліквідований в Україні

У той час, як одні російські попи шпигують в Україні, та розпалюють тут релігійну ворожнечу, інші спонукають населення росії вбивати українців. Та іноді їх все ж наздоганяє карма. Один з таких «священників» днями був ліквідований під час ракетного удару ЗСУ по бойових позиціях рашистських десантників в Україні. За тиждень до смерті «слуга Божий» прославився тим, що закликав жінок більше й частіше народжувати, аби не так шкода було, коли їхніх дітей убʼють.

«Я розумію, що кожній дамі Господь у більшості випадків попустив народити багато діток. І якщо дама, виконуючи цю заповідь Божу „плодітеся й розмножуйтеся“, відмовилася від штучних засобів переривання вагітності у самому широкому спектрі, то, очевидно, дитинка у неї буде не одна, а більше. А значить, їй не так боляче й страшно буде з нею розставатися. Не такий страшний чорт, як його малюють. Бог не видасть — свиня не зʼїсть», — закликав батюшка російських жінок не рятувати своїх дітей від мобілізації, а просто більше народжувати. Певно, він знав, що казав — своїх дітей наплодив з півдесятка.

Про смерть протоієрея Михайла Васильєва повідомив офіційний сайт Московського патріархату. Росіяни вказують, що він — клірик Московської єпархії, настоятель храму велокимучениці Варвари та преподобного Іллі Муромця Патріаршого подвірʼя при штабі Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП — це всі міжконтинентальні балістичні ядерні ракети росії. — Авт.) Чи освячував він ядерну зброю, якою путін загрожує світові, у некролозі не згадується. Вказується тільки, що загинув батюшка «при виконанні пастирських обовʼязків у в зоні СВО» — тобто на війні на території України. Навіть сам Кирило висловив співчуття.

Як виявилося, 51-річний випускник МГУ та Академії Генштабу ЗС рф на війні не вперше. Він із хрестом та «калашниковим» ніс «русскій мір» по всьому світові, був учасником воєн та конфліктів у Косово, Боснії, Абхазії, Киргизстані, Сирії, на Північному Кавказі, за що нагороджений державними та церковними орденами й медалями.

Рашистські «воєнкори» повідомляють, що Васильєв загинув під час ракетного удару по позиціях московитських десантників у Херсонській області — снаряд із HIMARS розірвався буквально за три метри від нього.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», наші артилеристи успішно ліквідували в Херсонські області рашистських мародерів, що любили знімати відео зі своїх пиятик, у яких хвасталися награбованим та похвалялися влаштувати геноцид українцям.

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