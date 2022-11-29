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Побалуйте малечу смакотою: готуємо булочки для бургерів

22:00 30 листопада 2022
булочки для бургерів

Класичні булочки для бургерів приготувати в домашніх умовах зовсім нескладно. Важливо лише дотриматися деяких загальних правил під час роботи з дріжджовим тістом. Вони виходять повітряними і м'якими, з апетитною верхівкою, присипаною кунжутом, пише кулінарка Лія Михайлівна.

Для опари:

  • 200 мл теплого молока
  • 30 г живих дріжджів або 2 ч. л сухих дріжджів
  • 1ч. л. солі
  • 1 ст. л. цукру

Замісили і залишити до появи шапочки.

Далі в готову опару додаємо:

  • 50 мл оливкової олії
  • 50 мл рафінованої олії
  • 200 мл теплої води
  • 600 г борошна

Приготування:

Замішуємо тісто. Залишаємо рости на 1 годину, тоді формуємо кульки. Занурюємо кульку в молоко з олією (50 мл молока, 2ст.л. олії) і обмокуємо в кунжут. Залишаємо на 20 хвилин для підходження.

Випікаємо при температурі 180 градусів у розігрітій завчасно духовці приблизно 40 хвилин.

Додайте листя салату, соус барбекю, котлету, сир, цибулю, квашений огірок -і бургер готовий.

Нагадаємо кілька рецептів десертів, що не потребують електрики, від Наталі Берладин.

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