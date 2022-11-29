Побалуйте малечу смакотою: готуємо булочки для бургерів
Класичні булочки для бургерів приготувати в домашніх умовах зовсім нескладно. Важливо лише дотриматися деяких загальних правил під час роботи з дріжджовим тістом. Вони виходять повітряними і м'якими, з апетитною верхівкою, присипаною кунжутом, пише кулінарка Лія Михайлівна.
Для опари:
- 200 мл теплого молока
- 30 г живих дріжджів або 2 ч. л сухих дріжджів
- 1ч. л. солі
- 1 ст. л. цукру
Замісили і залишити до появи шапочки.
Далі в готову опару додаємо:
- 50 мл оливкової олії
- 50 мл рафінованої олії
- 200 мл теплої води
- 600 г борошна
Приготування:
Замішуємо тісто. Залишаємо рости на 1 годину, тоді формуємо кульки. Занурюємо кульку в молоко з олією (50 мл молока, 2ст.л. олії) і обмокуємо в кунжут. Залишаємо на 20 хвилин для підходження.
Випікаємо при температурі 180 градусів у розігрітій завчасно духовці приблизно 40 хвилин.
Додайте листя салату, соус барбекю, котлету, сир, цибулю, квашений огірок -і бургер готовий.
Нагадаємо кілька рецептів десертів, що не потребують електрики, від Наталі Берладин.
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram