Побалуйте малечу смакотою: готуємо булочки для бургерів

Класичні булочки для бургерів приготувати в домашніх умовах зовсім нескладно. Важливо лише дотриматися деяких загальних правил під час роботи з дріжджовим тістом. Вони виходять повітряними і м'якими, з апетитною верхівкою, присипаною кунжутом, пише кулінарка Лія Михайлівна.

Для опари: 200 мл теплого молока

30 г живих дріжджів або 2 ч. л сухих дріжджів

1ч. л. солі

1 ст. л. цукру Замісили і залишити до появи шапочки. Далі в готову опару додаємо: 50 мл оливкової олії

50 мл рафінованої олії

200 мл теплої води

600 г борошна

Приготування:

Замішуємо тісто. Залишаємо рости на 1 годину, тоді формуємо кульки. Занурюємо кульку в молоко з олією (50 мл молока, 2ст.л. олії) і обмокуємо в кунжут. Залишаємо на 20 хвилин для підходження.

Випікаємо при температурі 180 градусів у розігрітій завчасно духовці приблизно 40 хвилин.

Додайте листя салату, соус барбекю, котлету, сир, цибулю, квашений огірок -і бургер готовий.

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