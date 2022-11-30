«Відчула, що жива!»: відверте зізнання переможниці «Голосу країни-12»

Переможницею музичного шоу «Голос країни-12» («1+1») стала берегиня української культури Марія Квітка з команди «Другий шанс». У фіналі дівчина заспівала «Реве та стогне», підкоривши глядачів. За фахом Марія фольклорист, яка закохана в етнічні українські костюми та автентичну музику. Дівчина довгий час працювала художницею з костюмів у різних проєктах. Марія зізнається, що змалечку любить співати та завжди записувала забуті, автентичні пісні у бабусь на Поліссі. В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Марія розповіла, чи образилась на Олю Полякову та хто спонукав її взяти участь у проєкті.

— Маріє, про що ви думали, стоячи на сцені суперфіналу «Голосу країни» перед оголошенням результатів?

— Зізнаюсь, вперше з 24 лютого відчула, що жива. Це був дуже емоційний момент. Я насправді дуже вдячна команді «Голосу», що вони подарували нам можливість ще раз вийти на сцену й заспівати.

— Було очікування, що станете переможницею?

— Якщо відверто, зовсім не очікувала. Я й сама вболівала за іншого учасника. Та й загалом не йшла на цей проєкт за перемогою, я хотіла робити те, що дуже люблю, — співати народні пісні. Насправді усі учасники були надзвичайно талановиті, потужні, сильні. Духу суперництва взагалі не відчувалось. На цьому проєкті, мені здається, головний конкурент — ти сам.

"Я не йшла на цей проєкт за перемогою, а просто хотіла робити те, що дуже люблю, - співати народні пісні", - розповіла Марія

— Що ви відчули, коли Оля Полякова не обрала вас на етапі «нокаутів»?

— Насправді було дуже шкода покидати проєкт, хотілось творити музику далі. Тому я дуже вдячна пану Андрію й Олександрі за те, що вони повірили в мене і дали другий шанс.

— Хто вас підтримував впродовж проєкту?

— Моєю опорою завжди є моя сім’я — мама й бабуся. Звісно, поруч були й друзі, вони в усіх моїх починаннях підтримують та вболівають за мене. Моя любов до народного мистецтва — від родини. Бабуся навчала мене співати народні пісні, розповідала різноманітні легенди, привчала дотримуватися тих чи інших обрядів і звичаїв.

— Протягом усього проєкту ваші образи доповнювали головні убори, які нагадували корону.

— Це були українські традиційні дівочі головні убори. Я вже багато років колекціоную старовинні весільні вінки з різних куточків України, деякі з них — репліки з автентичних зразків, деякі — стилізовані.

— Хто спонукав вас піти на «Голос»?

— Чесно кажучи, я довго вагалась, сумнівалась, чи варто йти на «Голос», чи ні. Не була впевнена у своїх силах і вміннях. Але я наважилась і сама подала заявку на участь в конкурсі.

Марія з ведучою "Голосу" Катериною Осадчою

— 24 лютого розділило життя кожного українця на до та після. Де ви зустріли повномасштабне вторгнення?

— 24-го я прокинулась від вибухів, що лунали недалеко від мого дому в Києві. Якщо чесно, я не була дуже здивована чи шокована, адже у нас 8 років на той момент вже йшла війна, тому я готова була до таких дій з боку росіі. Перші місяці вторгнення я залишалась в Києві, допомагала з приготуванням їжі для наших військовослужбовців. А вже з літа поїхала до прифронтового Запоріжжя, бо там люди найбільше потребують допомоги волонтерів. Туди щодня прибувають сотні, тисячі людей, що тікають з окупованих росіянами територій, та ті, що виїжджають з зони бойових дій. Тож я, по суті, весь цей час займаюсь волонтерством.

— Про що мрієте після перемоги?

— Мрію, щоб українці залишались такими ж згуртованими, закоханими в Україну. Мені дуже хочеться, щоб наша країна розквітала, збагачувалась й люди жили тут своє мирне, щасливе життя.

Нагадаємо, що після фіналу «Голосу країни» не всі шанувальники проєкту виявилися задоволеними результатом голосування. У Мережі навіть спалахнув скандал навколо переможниці.

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