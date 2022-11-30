«Невідома хвороба» в солдатів рф: у військовому центрі почалася епідемія

Воші, відсутність ліків та невідома хвороба — це реальність російських призовників, яких путінський режим готує до війни в Україні. «Невідоме респіраторне захворювання» підкосило мобілізованих росіян на одному з військових полігонів, повідомляє російський незалежний портал SOTA. Ймовірно, йдеться про COVID-19. Російські військовослужбовці строкової служби, які постраждали від захворювання, перебувають у медичному закладі в м. Єланськ Свердловської області.

Як повідомляє портал, росіяни не можуть розраховувати на адекватну медичну допомогу з боку військових медиків, оскільки немає необхідного обладнання та медикаментів. Лікарям не вистачає навіть стетоскопів. Навіть звичайні краплі в ніс або льодяники для горла — дефіцит для рашистів.

Це не єдина проблема, з якою стикаються російські призовники. В одному з центрів у солдатів… були воші. А все тому, що місць для миття мало, адже військове містечко не розраховане на таку кількість людей. Іноді рашистам вдається домовитися з місцевими жителями, які здають свої ванні кімнати погодинно. «Чмобіки» збираються групами, скидаються грошима та йдуть купатися.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», російські солдати ризикують «замерзнути до смерті» на полі бою, бо не мають відповідного теплого одягу та спеціального спорядження.

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