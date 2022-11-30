«Звертаються навіть до астрологів»: фахівець про альтернативні способи перевірки нерухомості

Купуючи квартиру, абсолютна більшість покупців переймаються про безпечність такої покупки. Адвокат з нерухомості Ігор Бузовський поділився порадами, що потрібно знати кожному українцю, якого турбує дана проблема.

«Перевірка на безпечність буває різних категорій: юридична, економічна, технічна, альтернативна. Щодо перших трьох здається все ясно та однозначно.

Юридичну перевірку проводять із залученням ріелтора, нотаріуса та адвоката. Тут перевіряють юридичну чистоту документів, історію квартири, судові історії квартири, ризики та інше.

Економічна перевірка полягає в аналізі ліквідності квартири, інвестиційної привабливості, адекватності ціноутворення та інше. Цим займаються ріелтори, фінансові консультанти чи фахові інвестори.

Технічна перевірка проводиться із залученням прорабів чи інженерів. Вони перевіряють технічний стан квартири, рівень ремонту, стан комунікацій та інженерних систем, а також несучі конструкції та стан самого будинку".

А от альтернативні перевірки, пояснює адвокат, не мають таких чітких критеріїв та позбавлені можливостей перевірити їх висновки.

«Тут клієнт має довіряти міцності зв’язку експерта з потойбічним світом, вищим розумом, інтуїцією, пращурами, енергіями тощо. Зазвичай, для таких перевірок залучають гадалок, екстрасенсів, магів, астрологів та інших фахівців. Наш мозок здатний довіритися не фактам та доказам, а невідомості та таємності.

Так, нещодавно, в нас вщент розвалилася угода щодо квартири, яка пройшла всі три перших типи перевірки, однак, не пройшла останню… Астролог сказав, що зараз не кращий час для покупки нерухомості, адже через положення планет, ця покупка може принести проблеми. Клієнтка погодилася втратити сплачені аванс та послуги агентства нерухомості, а також витрати на юридичну перевірку".

Нагадаємо поради від Ігоря Бузовського щодо продажу квартири за довіреністю під час воєнного стану.

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