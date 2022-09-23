«Продаж квартири за довіреністю під час воєнного стану»: що необхідно знати українцям

У воєнний час багато нерухомості продається на підставі довіреностей, іноді навіть закордонних. Головний страх покупців: ця довіреність на момент правочину може бути скасована. Чи дійсно це так, на своєму телеграм-каналі розповів адвокат з нерухомості Ігор Бузовський.

«За змістом статті 249 ЦК України, особа, що видала довіреність і згодом скасувала її, зобов´язана сповістити про скасування особу, якій довіреність видано, а також відомих йому третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність. Тобто момент скасування довіреності та момент втрати нею чинності для представника та третіх осіб не збігаються. Скасована довіреність втрачає чинність для представника та третіх осіб з моменту настання першої з подій: або коли представник довідався або міг довідатися про скасування довіреності; або коли третя особа дізналась або могла дізнатись, що дія довіреності припинилася. До настання такої події скасована довіреність є чинною для представника та третіх осіб, перед якими представник представляє інтереси довірителя. Відповідно, всі вчинені представником в цей час правочини є чинними й для довірителя».

Втім, адвокат все ж радить підстрахуватися.

«Попросіть довірителя (власника) безпосередньо перед укладенням договору записати відео, в якому назвати вголос дату та час запису відео; назвати своє ПІБ та дату народження, показати паспорт; назвати ПІБ представника та обсяг його повноважень щодо укладення договору та отримання коштів; Зазначити, що довіреність є чинною; інші моменти в залежності від особливостей угоди».

А чому продати нерухомість під час війни стало легше, розповіла адвокатка, керівниця практики захисту бізнесу Ангеліна Климчук.

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram