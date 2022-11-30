«Схоже на радянську комедію»: рашисти призначили нового «прем'єр-міністра Херсонської області» в Генічеську

Днями окупанти заявили про «нового» фейкового «прем'єр-міністра Херсонської області», а саме — колишнього главу адміністрації Краснодару Андрія Алексєєнка. Враховуючи загибель на дорозі колаборанта Кирила Стремоусова та епопею з «арештом» Катерини Губарєвої, «кадрове питання» у злочинному кочовому уряді окупантів, вивезеному агресором до Генічеська, «заграло фарбами недорогої радянської комедії», пишуть експерти Асоціації реінтеграції Криму.

«Зараз у соціальних мережах Криму обговорюють цікаві факти біографії згаданого Алексєєнка. Він у 2021 році в Краснодарі погорів на хабарі, а також отримав сімейні проблеми через злочинні нахили сина, і тому був відправлений у злочинне відрядження в Україну явно в ролі „штрафника“. Специфіка ситуації полягає в тому, що той же Алексєєнко до свого „генічеського трону“ був заявлений агресором у серпні 2022 року у злочинній ролі „прем'єр-міністра Харківської області“, але пізніше він був „евакуйований“ з Куп’янська російськими десантниками, перед визволенням міста ЗСУ».

Тепер, додають експерти, кримські колаборанти замінюють у цій історії про «прем'єра» Куп’янськ на Генічеськ та моделюють подальший розвиток подій на берегах Сивашу.

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про підозру організаторам фейкових референдумів у Запорізькій області.

101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram