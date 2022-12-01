Сенсаційний успіх збірної Австралії на чемпіонаті світу з футболу-2022 у Катарі навряд чи буде виглядати дуже незвичайним у тому випадку, якщо згадати, що багатьох уболівальників цієї країни консультує астрологиня Анжела Перл, яка народилася в Україні.

Можливо, вони разом змогли допомогти футболістами «налаштуватися» на гру — втім, це лише припущення.

Всім іншим любителям футболу та навіть тим людям, які не цікавляться спортом, Анжела Перл рекомендує 1 грудня 2022 тримати емоції під контролем. У другій половині дня краще зайнятися повсякденними завданнями, а вечір провести з рідними та близькими людьми.

Також експертка навела рекомендації для представників кожного знаку зодіаку.

Овен (21 березня — 19 квітня)

День виявиться дуже вдалим. З ким би не спілкувалися Овни, розмова вийде дуже приємною. Також з'явиться шанс познайомитися з людьми, які змінять життя на краще. Навіть не докладаючи зусиль, Овни можуть сподобатися багатьом. І для цього слід просто поводитись природно та невимушено. Також не варто поспішати з покупками та постаратися уникати ризиків.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Початок дня виявиться дуже непростим. Тельці будуть занадто нервувати з різних дрібниць, на які взагалі не варто звертати увагу. Звичайні справи забиратимуть більше часу, ніж раніше. І спілкуватися з оточенням буде не так легко, як хотілося б. А ось друга половина дня виявиться спокійнішою і при цьому плідною. У цей час рекомендується завершити всі справи.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День виявиться нелегким в емоційному плані. Тому краще якісь грандіозні плани взагалі краще не будувати. Не все Тельці зможуть втілити у життя. Рекомендується навіть відкласти важливі ділові зустрічі. З цього нічого доброго не вийде. Навіть з коханою людиною буде досить важко порозумітися. Але можна будувати плани на майбутнє.

Рак (22 червня — 22 липня)

День виявиться дуже приємним. Раки зможуть побудувати плани на майбутнє та знайти нові ідеї. Часом надто жвавий рух уперед не дає побачити деякі важливі деталі. Якщо старі знайомі даватимуть пораду, то краще до неї прислухатися. Також можливі у цей день грошові надходження. А ввечері очікуються цікаві знайомства.

Лев (23 липня — 22 серпня)

День виявиться неспокійним. Леви не зможуть зрозуміти, у чому причина їхньої власної тривоги. Саме вона й заважатиме зосередитись на справах. Є досить висока небезпека забути про щось важливе. Тому найкраще просто скласти план дій та постаратися його дотримуватись. Пізніше ситуація зміниться на краще. Вечір обіцяє бути спокійним та приємним. Загалом, особисті та ділові зустрічі проводити краще саме у другій половині дня.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

З думками цього дня Дівам не так легко буде зібратися. Вранці можуть чекати лише тривоги та переживання. Треба постійно відволікатися й зосередитися на справах — це вкрай важке завдання. Оточення часто звертатиметься з проханнями до Дів. А в другій половині дня з'явиться можливість втілити у життя якийсь план, мету, ідею, яка дуже подобається. Потім настрій помітно покращає. Про фінанси цього дня краще не говорити.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ранок виявиться дуже неприємним. Терезам доведеться чимало думати про нагальні проблеми, причому не лише свої. Деяким Терезам почнуть нагадувати про їхні помилки з минулого. Їм доведеться докласти чимало зусиль, щоб їх виправити. А потім справи підуть помітно вгору. Рекомендується звертати увагу навіть на дрібниці, які виявляться згодом важливими.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День виявиться непростим. Скорпіони занадто сильно хвилюватимуться через дрібниці й брати речі близько до серця. І недоброзичливці, і заздрісники можуть цим скористатися. Також можливі деякі фінансові втрати. Виникнуть вони через небажання вдаватися до подробиць та витрачати час вивчення того чи іншого питання. Було б непогано, якби поряд зі Скорпіонами була надійна людина, яка допоможе й порадить, як краще вчинити у тій чи іншій ситуації.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День виявиться сприятливим. Але при цьому Стрільці почнуть переживати навіть по дрібницях, боячись упустити щось важливе. Рекомендується стежити за всім, що відбувається навколо. Досвід оточення також не буде зайвим. Важливо зважати на ті помилки, які вони колись зробили, щоб не повторити їх. З'явиться шанс вирішити фінансові питання. А деякі Стрільці взагалі отримають цікаві ділові пропозиції.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День виявиться не легким. Настрій Козорогів залишатиме бажати кращого. Навіть найдрібніші мрії від оточення здатні неабияк зіпсувати їм настрій. А найвразливіші Козороги й зовсім ризикують посваритися зі старими товаришами. У діяльності можуть виникати деякі труднощі. Рекомендується порадитися з досвідченішими колегами, перш ніж приймати подальші кроки у роботі.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

У ранковий час рекомендується не нервувати. Ситуація може вийти з-під контролю і в результаті доведеться змінити деякі свої плани. Однак, все, що відбувається, в результаті виявиться корисним. А згодом збільшиться вплив позитивних тенденцій. Увечері на Водоліїв чекають приємні подарунки та сюрпризи.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Загалом день виявиться вдалим. Хоча деякі труднощі все ж таки виникатимуть. Але опускати руки Риби не збираються і здаватися тим паче. З'явиться шанс досягти більшого. А в сім'ї можуть статися певні розбіжності. Не всі розумітимуть настрій Риб. Але як би не складалася ситуація, рекомендується тримати себе в руках і не скандалити.

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