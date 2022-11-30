Сенсаційний успіх Австралії та повний провал данців: відеоогляди матчів ЧС-2022

У середу, 30 листопада, слідом за Францією, Бразилією, Португалією, Нідерландами та Сенегалом, а також Англією та США за підсумками поєдинків у групі D визначився ще один учасник чемпіонату світу з футболу.

ЧС-2022. Група D. 3-й тур

30 листопада (середа)

Туніс — Франція — 1:0

Гол: Хазрі (58).

Австралія — Данія — 1:0

Гол: Лекі (60).

Чинні чемпіони світу французи, які достроково забезпечили собі вихід з групи, виставили на гру проти Тунісу резервний склад і зазнали першої поразки на турнірі. Втім, невдача не завадила команді Дідьє Дешама виграти групу, нехай навіть лише за рахунок кращої різниці забитих та пропущених м'ячів.

До речі, воротар «триколірних» Манданда у віці 37 років і 247 днів став найбільш віковим футболістом в історії збірної Франції (раніше досягнення належало голкіперу Лама, якому на момент поєдинку проти англійців у вересні 2000-го було 37 років та 148 днів).

А ось хто сенсаційно пробився до плей-оф ЧС-2022, то це Австралія, яку після розгромної поразки на старті від французів (1:4) уже списували з рахунків. Але хлопці з Зеленого континенту слідом за Тунісом (1:0) обіграли й Данію, вперше з 2006 року та вдруге в історії вийшовши з групи. А данці, які, до речі, першими з європейських збірних пробилися на чемпіонат світу (дев'ять перемог у 10 відбірних матчах!), відверто розчарували, фінішувавши у квартеті на останньому місці.

Підсумкове становище команд: 1. Франція — 6 очок (різниця м'ячів — 6:3); 2. Австралія — 6 (3:4); 3. Туніс — 4 (1:1); 4. Данія — 1 (1:3).

Таким чином, Франція 4 грудня зіграє в 1/8 фіналу з другою командою групи C Польщею, а Австралія на день раніше побореться за путівку до чвертьфіналу з переможцем квартету C Аргентиною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Англія розгромила кривдника України та отримала суперника у плей-оф ЧС-2022.

Фото fifa.com

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