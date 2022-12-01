Пробили чергове «дно»: у Росії пропагандисти приваблюють «мобиків» у військкомати знімками колишньої порнозірки

У звʼязку з нехваткою гарматного мʼяса на росії, яке активно утилізують українські захисники, поповнити його намагаються будь-якими методами. То заганяючи до армії та ПВК африканських студентів, то заманюючи до військкоматів американськими порнозірками.

Так, у соцмережах поширюється фото рекламного банера, на якому знаменита акторка й порнозірка зі США Саша Грей у погонах полковника збройних сил росії, звабливо посміхаючись, запрошує відвідати військкомат за місцем проживання.

Дізналася про цю рекламу й сама акторка.

«Мій телефон вибухає. Ще одна млява спроба створити ненависть і розкол. Хтось може перевірити, чи справжня це реклама в росії і де? Мем це чи ні, але я не виправдовую війну. Будьте обережні з тим, чим ви ділитеся. PS Цицьки занадто великі», — написала Саша у Twitter, закликавши, услід за Легманом, Марлі та Ленноном, займатися коханням, а не війною.

Вона не може повірити, що її отак от використали: «Чому я завжди кажу, будьте обережні з тим, що ви ділитеся: де ця будівля? Чому фотографія збільшена? Чому ми не бачимо навколишніх будівель і чому нам не дають адресу? Окрім поганого фотошопу, є шанс, що все це підробка, а не насправді».

На жаль, геолокація до фото не привʼязана, тож наразі невідомо, чи й справді Сашу Грей ось так нахабно й безоплатно використали у якомусь Коврові на росії, чи хтось просто пожартувавв.

Але те, що росіяни Сашу вже використовували у своїй пропаганді, — факт. 2015 року її «змусили» зіграти роль медсестри Олександри Сєрової, що виносила з поля бою «ополченців».

Далі за сценарієм дівчину було взято в полон «каратєлямі», які вдосталь «насолодилися» дівчиною, а опісля зарубали сокирами. Ця маячня поширювалася сепарськими та російськими пабліками на повному серйозі. Дійшла вона й до акторки.

«Це дивно. Це було реально дивно. Це — не те, що можна контролювати», — тільки й змогла вона тоді прокоментувати інформацію про своє фронтове життя й мученицьку смерть.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», фейки — це невідʼємна частина війни, ІПСО, за допомогою яких діють спецслужби. Так, днями росіяни намагалися запевнити світ, що на їхньому боці воюють турки.

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