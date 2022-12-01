Салат «Добрий Папа»: бюджетне частування на новорічний стіл від Людмили Борщ
Наближаються новорічні свята, і незважаючи на війну, господині вже шукають рецепти святкових страв, якими хочуть порадувати рідних та друзів. Український блогер Людмила Борщ, яка у 2021 році запропонувала цілий список новорічних салатів, не залишилася осторонь, проте на вимогу часу зараз зосередилася на пошуку бюджетних варіантів частування.
Одним із них став незвичайний салат «Добрий тато», в якому замість м'яса використовується куряча печінка.
Отже, вам знадобиться:
- куряча печінка — 300 грам
- картопля — 3 бульби
- морква та цибулина — по 1 штуці;
- яйця — 4 штуки;
- мариновані огірочки — 4 штуки;
- майонез;
- сіль.
Спосіб приготування
Для початку цибулю та моркву потрібно потерти на тертці і спасерувати на олії.
Відварену картоплю також натирають на тертці, а печінку, також відварену до готовності, нарізаємо дрібними смужками.
Мариновані огірки просто натирають на тертці.
На тарілку встановлюємо роз'ємну форму і починаємо викладати салат шарами:
- картопля;
- печінка;
- цибуля та морква;
- огірки.
Кожен шар покривається сіточкою з майонезу.
Після «складання» страві треба дати просочитися і подавати до столу!
«Цей простий салат готується на раз-два, ніколи не набридне і готується дуже просто. Салат дуже красиво виглядає на святковому столі. Цікаве поєднання інгредієнтів і простота приготування зробила цей салат дійсно популярним. Спробуйте і переконайтеся самі» , — каже Людмила.
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