Кролик — він же й Кіт: чи можна готувати рибу на Новий рік

Хазяйки вже починають складати меню на головне зимове свято. Підбір страв — заняття непросте, адже варто враховувати інтереси талісмана наступного року, а точніше Чорного Водяного Кролика. Особливо гостро постає питання з рибою. Травоїдний Кролик навряд чи схвалить поїдання продуктів тваринного походження.

Водночас низка спеціалізованих видань пояснює, що Чорний Водяний Кролик — він також і Кіт. Тому риба на столі точно сподобається талісману 2023 року. Сміливо записуйте у новорічне меню страви із морепродуктів. Подбайте і про їхню різноманітність. Так ви точно зможете задобрити Кролика-Кота та приємно здивувати своїх близьких, пише видання про кулінарію.

При цьому пропонується ТОП-3 простих, але дуже смачних гарячих страв із риби.

1. Запечена біла риба з цвітною капустою

Простий рецепт, який приємно здивує ваших гостей. Всі інгредієнти є достатньо доступними.

Спочатку слід натерти моркву на великій тертці та подрібнити цибулю, зробити засмажку на сковороді. Обсмажте овочі протягом 5−7 хвилин. Після цього викладіть на дно форми для запікання. На верх покласти очищену та подрібнену рибу. Відправити на 15 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.

Цвітну капусту відварити у підсоленій воді. Паралельно збити віночком яйця та молоко. В отриману масу додати подрібнені томати.

Капусту та суміш з помідорів, яєць та молока викласти на рибу. Зверху посипати тертим сиром та відправити до духовки ще на 30 хвилин.

2. Тріска у вершковому соусі

Вишукане ресторанне блюдо, яке можна приготувати вдома, не витративши багато часу. Як і в попередньому рецепті, інгредієнти цілком доступні.

Насамперед слід позбутися плавників та хвоста. Тушку тріски вимити, висушити сухими рушниками, після чого нарізати невеликими шматочками, посолити і поперчити. Рибу слід обваляти в борошні і обсмажити на олії.

Смажену тріску викласти у форму для запікання. Зверху її полити соусом із гірчиці, вершків, солі, перцю та кропу. Запікати в розігрітій до 180 ° C духовці протягом 20 хвилин.

3. Запечена скумбрія

Ще один рецепт, який претендує на статус ресторанного. Він точно сподобається любителям риби та грибів.

Цибулю нарізати кільцями і обсмажити близько 3−4 хвилин на сковороді. Далі до нього додати печериці. Їх варто нарізати тонкими пластинами. Смажити близько 3−4 хвилин. Поперчити і посолити, додати подрібнений чебрець. Гасити вміст сковорідки ще близько 4 хвилин.

Скумбрію вимити, видалити плавці та нутрощі, відрізати голову та хвіст. Знову промити під проточною водою. Тушку висушити сухими рушниками.

Рибу треба замаринувати. Для цього приготуйте суміш із томатної пасти, соєвого соусу, сушеного часнику, лимонного соку. Отриману масу потрібно посолити та поперчити. Для маринаду використовуйте дві третини соусу. Залишіть рибу в ньому на годину.

На форму викладіть пергамент. Розігрійте духовку до 180 °C. У цей час нафаршуйте рибу печерицями і перекладіть тушки у форму для запікання. Залийте соусом, що залишився. Час запікання складає 40−60 хвилин.

Нагадаємо, раніше фудблогери поділилися бюджетним рецептом «рибного сала» — закуски, яка буде доречною під час тривалих перебоїв з електрикою.

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