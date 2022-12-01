У Соледарі подружню пару вбивали гранатою, а потім ще й дорізали ножем

Незважаючи на те, що бої біля Бахмута й Соледара вже давно вважаються найтяжчими на фронті, там продовжують жити люди і працює поліція. На жаль, там же, фактично на лінії фронту, «працюють» і бандити. Так, троє чоловіків пограбували й забили місцеве подружжя у Соледарі. Щоб ті не вижили й не впізнали злочинців, кинули в них гранату. А потім ще й поперерізали горла.

Тіла 49-річного чоловіка та його 47-річної дружини виявили сусіди — занепокоївшись, що подружжя не видно, зайшли до них на обійстя. Знайшли їх у підвалі — ті зранені лежали на мішках з картоплею, поруч — розбиті й уцілілі банки з «закруткою». Про страшну знахідку повідомили у Бахмутський відділ поліції.

Слідчо-оперативна група опитала сусідів, зʼясувала, що з подвірʼя пропало авто «Нива-Шевроле», і поки відпрацьовувалося місце злочину, вже було розповсюджене орієнтування на машину. І невдовзі її затримали на блокпості біля Покровська на Дніпропетровщині — у машині було двоє чоловіків, у них вилучили прикраси та гроші, що, як пізніше зʼясувалося, були відібрані у загиблого подружжя.

Були встановлені особи затриманих — вони виявилися мешканцями Соледару. Доказів проти них вистачало, тож вони швидко розповіли, як усе було, й видали спільника. «Купив куртку, кросівки, телефон. І пива взяли», — розказував він, на що витратив награбоване.

Затримані розповіли, що один з них, 29-річний житель Соледара, працював на «хазяйку», тому знав, що у подружжя повинні бути гроші. Він запропонував своїм товаришам пограбувати їх. Вони погодилися і заздалегідь планували вбити жертв, бо ті їх знали: «Випивали, потім поїхали до них. Викликав хазяйку, ми збили її з ніг, почали бити, вона чоловіка покликала».

Хазяїна також ударили кілька разів і, погрожуючи траматичним пістолетом, повели до хати за грошима. Коли ті віддали все, що мали, бандити їх побили та вкинули до підвалу. Один з них кинув услід гранату, зачинив двері і сховався за стіною. Після вибуху прислухалися й почули голоси в підвалі. Бандит знайшов у літній кухні ножа й поперерізав жертвам горла.

Що вибух приверне чиюсь увагу, злочинці не боялися — таке там майже постійно. Навіть оперативно-слідча група працювала практично під мінометним обстрілом.

Розділили здобич — 70 тисяч гривень, пару золотих ланцюжків, авто та сто літрів пального. Після чого один зі спільників вирішив перечекати в Соледарі, а інші двоє поїхали шукати роботи у Дніпрі.

Наразі всі вони заарештовані без права звільнення під заставу. За умисне вбивство двох людей, заволодіння транспортним засобом та незаконне володіння зброєю їм «світить» до 15 років позбавлення волі колжному. А то — й пожиттєві терміни, повідомляють у поліції Донецької області.

Фото Покровського районного управління поліції Донецької області

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