Загинуло 11 членів сім'ї: головний тренер учасника ЧС-2022 згадав, як пережив особисту трагедію

Наставник збірної Сенегалу, яка вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2022, Аліу Сіссе пережив 20 років тому, у 2002-му, особисту трагедію.

Лише за кілька місяців після загальної ейфорії від виступу збірної Сенегалу на ЧС-2002, де «леви теранги» дісталися чвертьфіналу, в сім'ю капітана команди Аліу Сіссе прийшло велике горе. 11 рідних футболісту людей — сестра, тітки, дядьки, племінники та двоюрідні брати — загинули під час аварії порома MV Le Joola, що прямував із Зігіншора на півдні країни до столиці Дакару.

Причиною трагедії стало ігнорування правил перевезення пасажирів. За допустимої місткості у 580 людей на борт судна зійшло понад 1900 пасажирів — у підсумку, потрапивши у шторм, пором перекинувся та затонув. Вижити змогли лише 64 людини, а 1863, у тому числі 11 членів сім'ї Аліу Сіссе, — ні, що робить цю морську катастрофу найбільшою в історії.

«Чекати було найважчим, численні намагання знайти когось, хто мав правдиву інформацію, ні до чого не призводили, — жахливі миттєвості свого життя Сіссе згадав в інтерв'ю для документального фільму BBC про катастрофу 20-річної давнини. — У якийсь момент люди казали, що це неправда, що човен прибув до кінцевого пункту призначення. У вас перехоплює подих, щоб через 30 хвилин вам сказати: «Ні, ні, ні, це неправда, човен досі не прибув».

Відзначимо, що Сіссе, тільки перейшовши до англійського «Бірмінгема» (також футболіст, який виступав на позиції опорного півзахисника, протягом ігрової кар'єри захищав кольори французьких «Лілля», «Седана», «Монпельє», «ПСЖ» та «Німа», а також англійського «Портсмуту»), тримав усі переживання в собі й навіть у день, коли дізнався про трагедію, відіграв повний матч у рамках прем'єр-ліги.

«Я все тримав при собі, — ділиться Аліу з документалістами. — Це був дуже складний та важкий день, але моя родина потребувала, щоб я був сильним для них. Їм була потрібна моя присутність, я не міг бути слабким. Як тільки ми зіграли в гру, я поїхав прямо до Дакару, щоб побачити своїх рідних

Це моменти, які ми ніколи не забудемо. Це був дуже важкий час. Ми повинні пам’ятати наших загиблихта всі ті родини, які були знищені, від батька до онуків. Важливо пам’ятати про них, віддавати їм шану, знати, що їх тут немає, але ми все ще думаємо про них. Я вважаю, що це дуже важливо. Насправді, моя головна мотивація, щоб погодитися на це інтерв’ю, — це сказати: «Ми думаємо про вас».

Додамо, що у 1/8 фіналу чемпіонату світу Сенегал зіграє з Англією. Матч пройде 4 грудня в Аль-Хорі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольний матч в Індонезії завершився загибеллю 129 осіб.

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