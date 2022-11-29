Англія розгромила кривдника України та отримала суперника у плей-оф: відеоогляди матчів ЧС-2022

У вівторок, 29 листопада, після виходу з групи ЧС-2022 Нідерландів та Сенегалу визначилися учасники плей-оф у квартеті В.

ЧС-2022. Група В. 3-й тур

29 листопада (вівторок)

Уельс — Англія — 0:3

Голи: Рашфорд (50, 68), Фоден (52).

Іран — США — 0:1

Гол: Пулішич (38).

Перед поєдинками 3-го туру шанси на вихід з групи зберігали усі чотири збірні. Але англійці в британському дербі завдяки трьом голам після перерви прогнозовано відправили додому команду Уельсу, яка не пустила на ЧС-2022 збірну України. До речі, автор «дубля» Рашфорд став першим гравцем «Манчестер Юнайтед», котрий забив три голи на великому турнірі за збірну Англії після Боббі Чарльтона на ЧС-1966.

А ось боротьба за другу путівку до плей-оф тривала до останніх секунд поєдинку на арені «Ель-Тумма» у Досі. Долю зустрічі на користь США вирішив гол півзахисника «Челсі» Пулішича у першому таймі. Іранці не здавалися, але лише один удар у площину воріт опонента за 90 з лишком хвилин матчу від вильоту з турніру їх не врятував.

До речі, перед поєдинком світові ЗМІ повідомили, що сім'ям гравців збірної Ірану загрожували тюремним ув'язненням і тортурами за те, що перед стартовою грою з Англією футболісти демонстративно не співали національного гімну, мовчки протестуючи проти грубого порушення прав жінок на батьківщині. Може, їм зовсім не до футболу було?

Підсумкове становище команд: 1. Англія — 7 очок (різниця м'ячів — 9:2); 2. США — 5 (2:1); 3. Іран — 3 (4:7); 4. Уельс — 1 (1:6).

Таким чином, визначилися перші пари 1/8 фіналу: Англія 3 грудня зіграє з Сенегалом, а Нідерланди цього ж дня поборються за путівку до чвертьфіналу з США.

Нагадаємо, що ще раніше до плей-оф ЧС-2022 достроково вийшли Франція, Бразилія та Португалія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іспанія в день народження померлої доньки Луїса Енріке не втримала перемогу над Німеччиною.

Фото Twitter England

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