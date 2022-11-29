Нідерланди та чемпіон Африки пробилися до плей-оф ЧС-2022: відеоогляди матчів

У вівторок, 29 листопада, двома матчами, що почалися в один і той самий час, фінішували змагання у групі А чемпіонату світу з футболу.

ЧС-2022. Група А. 3-й тур

29 листопада (вівторок)

Нідерланди — Катар — 2:0

Голи: Гакпо (26), де Йонг (49).

Еквадор — Сенегал — 1:2

Голи: Кайседо (67) — Сарр (44, з пенальті), Кулібалі (70).

У поєдинках в Ель-Саурі та Досі три збірні билися за дві путівки до 1/8 фіналу ЧС-2022. Господарі турніру катарці достроково втратили шанси на вихід із групи і проводили проти Нідерландів матч престижу. Команді Луї ван Гала остерігатися особливо не було чого, адже за бортом турніру їх могла залишити лише поразка з великим рахунком від аутсайдера та нічия у паралельній зустрічі. Втім, «помаранчеві» випробовувати долю не стали і впевнено завдяки голам Гакпо з ПСВ «Ейндховен» (забивав у кожному з матчів у групі!) та де Йонга з «Барселони» обіграли Катар і прогнозовано посіли у групі перше місце.

А ось другим щасливчиком став чинний чемпіон Африки збірна Сенегалу, який зуміла після поразки від голландців (0:2) і перемоги над катарцями (3:1) обіграти Еквадор з автором трьох голів Валенсією у складі, який, до речі, влаштовувала і нічия. Долю протистояння на користь представників Чорного континенту, які вдруге в історії вийшли до плей-оф ЧС (на ЧС-2002 і ЧС-2022 у сенегальців один і той самий капітан — Аліу Сіссе!) вирішили точні удари «англійців» — Сарра з «Уотфорда» та Кулібалі з «Челсі».

Підсумкове становище команд: 1. Нідерланди — 7 очок (різниця м'ячів — 5:1); 2. Сенегал — 6 (5:4); 3. Еквадор — 4 (4:3); 4. Катар — 0 (1:7).

Таким чином, Нідерланди 3 грудня зіграють у 1/8 фіналу з другою командою групи В, а Сенегал цього ж дня побореться за путівку до чвертьфіналу з переможцем квартету В, де виступають Англія, Іран, США та Уельс.

Нагадаємо, що ще раніше до плей-оф ЧС-2022 достроково вийшли Франція, Бразилія та Португалія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч ЧС-2022 за участю Кріштіану Роналду перервав чоловік з тризубом на руці.

Фото fifa.com

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram