«Суху серветку намочить в чистій воді та наносьте зверху зволожуючий крем»: що робити, коли вдома нема води

Якщо світло і воду вмикають хоча б два рази на день і є можливість поповнити запаси, то краще не нехтувати правилами гігієни. А от якщо все зовсім екстрені випадки — дерматологиня Ірина Власенко на своїй сторінці дала дієві поради.

«Зволоження важливіше за очищення. Суха шкіра дуже чутлива до алергенів, подразників, патогенних мікроорганізмів. Також в холодний період року навколишні фактори стають додатковими негативними тригерами.

Тож якщо немає змоги нормально умитися, просто протріть обличчя вологою серветкою. Суху серветку намочити в чистій воді та наносьте зверху зволожуючий крем. Активні сироватки, спиртові тоніки краще відкласти до стабілізації ситуації. Бо шкіра в стресі не здатна нормально відновлюватись, і це буде для неї додатковим стресом. Краще додати ще один зволожуючий засіб.

Голову мийте при кожній можливості. Якщо не впевнені, що вона буде скоро, то тоді кращим рішенням буде тугі коси типу колосків. Не забуваємо і про сухі шампуні, вони в такому випадку стануть у нагоді.

Одноразовий душ не замінить повноцінної ванни, але дуже гарна альтернатива в скрутні часи. Тільки є один нюанс: попри всі заяви, шо вони максимально протиалергенні, подразнення все рівно може бути, особливо якщо шкіра схильна до подібних реакцій (наприклад, атопічна шкіра)".

Після походу в туалет, в екстрених випадках, пояснює дерматологиня, краще користуватися вологими серветками. Це допоможе довше зберегти відчуття чистого тіла.

«Не їжте їжу, свіжість якої викликає сумніви. Бо розлад кишківника в умовах відсутності води — то пекельні муки! Якщо у вас є захворювання, які можуть загостритися (а під час стресу це будь-яка хронічна болячка), зробіть адекватний запас ліків. Не треба скуповувати всю аптеку, але на пару тижнів все необхідне повинно бути».

Нагадаємо поради дерматологині про корисні властивості вазеліну.

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram