Колапс в центрі Дніпра: житлові будинки та торгові центри вже 5 діб живуть взагалі без електроенергії

Мешканці житлової нерухомості за адресами вул. Шевченко, 53, Катеринославський бульвар, 1, вул. Королеви Єлизавети (Глінки), 2 вже п’ять діб не отримують електроенергію в своїх квартирах ні на годину. Це тисячі людей, що не мають змоги зігрітися, приготувати їжу, подбати про гігієну. Ці будівлі є здебільшого багатоповерховими, і літні люди або мами з візочками не можуть самостійно спуститися з 20-х поверхів та вийти на вулицю. Вже були прецеденти, коли лікарі «швидкої» не змогли надати допомогу літнім людям, які мешкають на останніх поверхах.

«Ми розуміємо складне становище в країні, що склалося в результаті російської військової агресії, але бачимо тотальну несправедливість в тому, що мешканці наших будикнів за цей час не отримали жодної години користування електроенергією для вирішення своїх базових потреб. Ми просимо про пропорційне та раціональне розподілення електроенергії», — йдеться в зверненні.

Ситуацію загострює ще й те, що наближаються морози, а значить під загрозою опиняється система опалення в житлових комплексах. Зараз тепла в цих домівках немає, і якщо таке становище буде зберігатися, то відновити його до весни не буде змоги.

У компанії Alef Estate розповіли, що не меншою катастрофою є абсолютна відсутність світла вже протягом тижня у торговельних комплексах «МОСТ-сіті» та Cascade Plaza, що знаходяться поруч. Через це декілька сотень бізнесів зовсім втратили можливість працювати. Це також удар по економічному фронту. Адже працівники вимушено залишаються без роботи в найважчий період року.

Важливо відмітити, що втратили можливість працювати в ТРЦ і такі важливі об’єкти, як аптеки, продовольчі крамниці, магазини з провізією, зоомагазини, банківські установи, магазини стільникового зв’язку та техніки. Це критично важливі для життя містян заклади.

Через повну відсутність електроенергії за адресами ТРЦ немає можливості навіть вивезти зіпсовані продукти, не працює сміттєкамера (в якій електроенергія підтримувала холодну температуру). Це призводить до порушення санітарних норм, розповсюдження бактерій та нестерпний сморід.

В той час, коли по всій Україні намагаються створити мережу «Пунктів незламності», зовсім немає можливості діяти деяким торгівельним центрам, які самі по собі і є такими пунктами як місця де можна отримати все необхідне — зігрітися, зарядити свій телефон, купити ліки і їжу, зняти готівку, отримати першу медичну допомогу.

«Зараз на офіційних ресурсах повідомляється про відновлення електросистеми країни на 70%. Проте ми це не відчуваємо ні на 1%», — повідомляє адміністрація компанії.

Мешканці та адміністрація ТРЦ звертаються до громадськості й просять надати розголосу про цю гуманітарну кризу та вимагають її вирішення, адже важелі для цього є у відповідних організацій.

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