«Ні на що не здатні, окрім розрухи»: Зеленський про дії «кремлівських товаришів» в Україні

Окупанти постійно обстрілюють Херсон та інші міста України, а також руйнують об'єкти інфраструктури, у тому числі насосну та станцію, яка забезпечувала постачання води до Миколаєва.



У цих діях проявляється справжня суть кремлівського режиму, заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 278-го дня війни.



«Це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна — це вони пройшли. Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони залишають. І те, що вони роблять зараз проти України — це їхня спроба помститися. Помститися за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них», — сказав глава держави.

Зеленський запевнив, що Україна ніколи не буде місцем розрухи.

«Україна ніколи не прийме порядки від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об'єкт, кожен будинок, кожне підприємство», — сказав український лідер.



У відеозверненні президент також розповів про зустрічі, які провів протягом дня, про створення спеціального трибуналу щодо злочинів, скоєних окупантами під час агресії росії проти України, про підтримку у світі ініціатив нашої країни, у тому числі й формули миру.



Зеленський назвав обстріли росіянами мирних українських міст та сіл помстою тих, хто програв, які не вміють воювати, а лише тероризувати.

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