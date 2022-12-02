Південна Корея на 91-й хвилині вирвала перемогу у Португалії та вийшла до плей-оф ЧС-2022: відеоогляди матчів

У п'ятницю, 2 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі завершилися баталії у групі H, де достроково місце у плей-оф собі забронювала збірна Португалії.

ЧС-2022. Група Н. 3-й тур

2 грудня (п'ятниця)

Південна Корея — Португалія — 2:1

Голи: Кім Йон Хвон (27), Хван Хі Чхан (90+1) — Орта (5).

Гана — Уругвай — 0:2

Голи: Де Арраскаєта (26, 32).

На 21-й хвилині Айю (Гана) не реалізував пенальті.

Піренейці виходили на гру вже у статусі учасника плей-оф, але саме вони в дебюті відкрили рахунок у матчі. Утім, Південна Корея, якій потрібна була лише перемога, рук не опустила та ще в середині першого тайму відігралася, а переможний м'яч, який утретє в історії вивів азіатську збірну до 1/8 фіналу, і взагалі забила на першій компенсованій хвилині.

Гана цілком могла розраховувати на позитивний для себе результат, якби лідер збірної Андре Айю реалізував пенальті на 21-й хвилині. Ця невдача негативно вплинула на африканську команду, яка незабаром пропустила двічі й у підсумку посіла останнє місце у групі. А от Уругваю має бути прикро — південноамериканцям не вистачило одного м'яча, щоб замість Південної Кореї посісти друге місце та пробитися до плей-оф.

Підсумкове становище команд: 1. Португалія — 6 очок (різниця м'ячів — 6:4); 2. Південна Корея — 4 (4:4); 3. Уругвай — 4 (2:2); 4. Гана — 3 (5:7).

Таким чином, в 1/8 фіналу Португалія зіграє 6 грудня в Лусаїлі з другою командою групи G, а Південна Корея днем раніше в Досі поміряється силами з найсильнішою збірною цього квартету.

Нагадаємо, що ще шість пар 1/8 фіналу ЧС-2022 сформували: Нідерланди — США, Аргентина — Австралія (3 грудня), Англія — Сенегал, Франція — Польща (4 грудня), Японія — Хорватія (5 грудня), Марокко — Іспанія. (6 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний тренер збірної Сенегалу Аліу Сіссе згадав трагедію 20-річної давності, яка забрала життя 11 членів його родини.

Фото fifa.com

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