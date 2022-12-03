Ніч суцільних обстрілів: оккупанти били по Нікопольщині та Запоріжжю з «Градів» і важкої артилерії

Попри ознаки очікуваного відходу рашистів з території Запорізької АЕС ворожі обстріли звідти не припиняються. Так, минулої ночі по сусідній Дніпропетровщині було завдано 9 ударів з «Градів» та важкої артилерії.

Найбільше дісталося Нікополю — у місто прилетіли понад 30 ворожих снарядів, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, люди лишилися неушкодженими, проте було понiвечено два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побитi 50 сонячних панелей.

Побиті сонячні панелі

У Червоногригорівській та Марганецькій громадах теж минулося без постраждалих. Там пошкодженi кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід. А ще через влучання російського снаряду загорілася газова труба у приватному обійсті. Полум’я уже загасили.

Гучно було і в Запорізькому районі, що межує з обласним центром — там внаслідок вибуху двох ракет було зруйновано дахи і вибито шибки поблизу будинків в одному із сіл. За попередньою інформацією, усі люди цілі. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух показав фото наслідків ракетних прильотів.

Вирва від ракетного прильоту

Постраждале обійстя

Нагадаємо, під ворожим обстрілом нерідко опиняється і саме місто Запоріжжя. Туди прилітають ракети С300.

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