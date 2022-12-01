3 грудня 2022

Джеймса Гандольфіні, який прославився головною роллю в культовому серіалі «Клан Сопрано», друзі та шанувальники часто жартома називали «знаменитим мафіозі». І він справді був знаменитим. Щоправда, до мафії мало лише творче ставлення. Актор пішов із життя майже десять років тому під час відпочинку в Римі від серцевого нападу на 52-му році життя, але його колеги по цеху досі не можуть змиритися з втратою цієї дивовижної людини, яка з повагою ставилася до всіх, незалежно від них положення та посади.

За свою акторську кар'єру Гандольфіні знявся у понад 40 фільмах. Його колегами по майданчику були Джон Траволта і Сальма Хайєк («Самотні серця»), Шон Пенн і Джуд Лоу («Уся королівська рать»), Бред Пітт («Мексиканець», «Справжнє кохання»). Він також зіграв російську мафіозі у фільмі «Швидкість падіння».

Найбільшу популярність Гандольфіні принесла роль глави мафіозного клану Сопрано в однойменному серіалі. За цю роль він отримав три «Еммі» та один «Золотий Глобус». Серіал «Клан Сопрано» Американська гільдія сценаристів назвала найкращим серіалом в історії. Гільдія кіноакторів США нагородила Гандольфіні премією за найкращу чоловічу роль у 2008 році.

Джеймс Гандольфіні народився в сім'ї куховарки та муляра. Його кінодебют відбувся 31 року у фільмі «Чужий серед нас».

Знаєте, у це важко повірити, але, прославившись, він казав, що слава потворна і що дуже некомфортно бути знаменитим. Він зазвичай підкреслював: я проста людина із простої сім'ї.

Джеймс завжди з гумором ставився до своєї зовнішності. В одному з інтерв'ю він навіть сказав, що з віком йому все частіше пропонують комедійні ролі тому, що виглядає як жаба. Так, і він любив поїсти. У сценах, де знімали обід, актор продовжував їсти навіть між дублями! До речі, улюбленою їжею Джеймса була піца із сільським яйцем та трюфелями.

У ролі батька мафіозного клану Джеймсу вдалося вперше зобразити гангстера, якому не чужі людські слабкості.

Жорстоко вбиваючи ворогів, його герой Тоні Сопрано залишався люблячим чоловіком та дбайливим батьком. Щоправда, водночас тим, хто підтримує відразу кілька любовних зв'язків на стороні. «Мій секрет дуже простий — ніколи не виставляй себе ідіотом», — любив повторювати актор. І, слід зауважити, у нього це виходило чудово.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.