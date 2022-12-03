Просто назвав прізвище футболіста: спортивного коментатора з тріском вигнали з роботи у перерві матчу ЧС-2022

Спортивний коментатор турецького телеканалу TRT Альпер Бакірджигіл був звільнений під час прямої трансляції матчу 3-го туру чемпіонату світу з футболу в Катарі між збірними Канади та Марокко (1:2).

А постраждав журналіст через те, що, говорячи про статистику найшвидших голів в історії світових першостей, він зазначив, що рекордсменом досі є легенда збірної Туреччини Хакан Шукюр (на ЧС-2002 форвард вразив ворота команди Південної Кореї лише за 10,8 секунди після стартового свистка).

Справа в тому, що в 2015 році Хакан Шукюр зіштовхнувся з проблемами через критику президента Туреччини Реджепа Ердогана в соціальних мережах. Його визнали членом терористичної організації через зв'язки з ісламським громадським діячем Фетхуллахом Ґюленом.

Після цього Хакан був змушений тікати до США, де відкрив у Сан-Франциско кавовий бізнес. Однак після того, як до його закладу почали приходити «дивні люди», він опинився під захистом поліції, а його справою зайнялося ФБР. Надалі ексфорвард перебрався до Вашингтона, де став працювати водієм таксі та продавцем книг.

Додамо, що екснападник «Галатасарая» та низки інших клубів завершив ігрову кар'єру у 2008-му, після чого з 2011 по 2013 роки був депутатом парламенту Туреччини від правлячої Партії справедливості та розвитку.

Бронзовий призер чемпіонату світу 2002 року Шукюр неодноразово ставав чемпіоном і володарем Кубка Туреччини у складі «Галатасарая», а також перемагав з клубом у Кубку УЄФА та Суперкубку УЄФА. У складі збірної Туреччини форвард провів 112 матчів, у яких забив 51 гол (рекорд національної команди). За свою кар'єру, яка тривала з 1987 по 2008 рік, він також виступав за «Сакар'яспор», «Бурсаспор», «Торіно», «Інтер», «Парму» та «Блекберн».

Хакан Шукюр - автор найшвидшого голу в історії чемпіонатів світу з футболу

За іронією долі, свій 100-й матч у футболці збірної Туреччини форвард провів у відборі до ЧС-2006 проти команди України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний тренер учасника ЧС-2022 згадав, як пережив особисту трагедію.

Фото Twitter

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