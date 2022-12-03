Позарився на 8 тисяч грн та радянські монети: у Запоріжжі хлопець вбив чоловіка, у якого винаймав квартиру

У Запоріжжі 23-річний хлопець убив пенсіонера, в якого орендував житло.



Як повідомили в обласному главку поліції, трагедія сталася у Комунарському районі. Під час конфлікту, що раптово виник, хлопець завдав господарю травми, несумісні з життям, потім викрав майно своєї жертви та втік з місця злочину.

Правоохоронці затримали фігуранта у Києві. За вчинене йому загрожує до 15 років ув'язнення.



Під час проведення оперативних заходів правоохоронці встановили, що померлий час від часу здавав в оренду кімнату у своєму будинку. Молодий чоловіка, який звільнився з в'язниці, тиждень орендував у пенсіонера житло.



Якось між господарем та квартирантом виникла сварка, внаслідок якої зловмисник кулаками завдав дідусеві множинні тілесні ушкодження. Від одержаних травм чоловік помер на місці. Хлопець привласнив 8000 гривень, чотири мобільні телефони, бінокль, 75 монет радянського зразка та інше майно, що належало загиблому.



Щоб уникнути покарання за скоєне, фігурант залишив місто. Його затримали.



Хлопець свою провину визнав й навіть повідомив, де сховав викрадене майно.

Нагадаємо, на Житомирщині конфлікт між двома односельцями призвів до трагедії — чоловік вбив свого сусіда. Підозрюваного правоохоронці затримали.



А в Києві чоловік вбив дружину та намагався видати все за самогубство.

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