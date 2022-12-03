Легкий та швидкий новорічний салат від Людмили Борщ: лише банка кукурудзи та пара простих інгредієнтів

Відома кулінарна блогерка Людмила Борщ вже розпочала підготовку до Нового року. Як завжди, Людмила пропонує прикрасити новорічний стіл безліччю салатів.

Сьогодні блогерка вирішила поділитися рецептом салату «Серпантин» — одного з найкращих салатів зі своєї кухонної книги.

Готувати страву дуже швидко, але на святковому столі цей салат буде просто незамінним.

«З легкістю може стати нарівні зі звичними для нас „Олів'є“ та „Оселедцем під шубою“, а може навіть перевершити їх! Цей салат може навіть стати повсякденним, тому що по приготуванню він не складніший за яєчню», — стверджує Людмила.

Продукти:

М'ясо 250 р.

Огірок 1 шт.

Кукурудза 150 р.

Квасоля150 г.

Морква по-корейськи 150 р.

Майонез

Зелень, сіль

Процес приготування блогерка показала на відео.

Нагадаємо, нещодавно Людмила Борщ запропонувала приготувати пиріг, який «кращий за торт» — випічка чудово підійде до чаю, на десерт, на сніданок чи вечерю.

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