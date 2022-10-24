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Книга рецептів

«Ідеальний торт» від Людмили Борщ: готується у 100 разів простіше, ніж пиріг — і подобається всім без винятку (відео)

15:58 24 жовтня 2022
Пиріг

Фудблогерка Людмила Борщ, яка нещодавно поділилася простим рецептом фруктового пирога, запропонувала приготувати пиріг, який «краще, ніж торт».

«Такий симпатичний пиріг можна перемазати будь-яким кремом і вийде ідеальний торт. Така випічка відмінно підійде до чаю, на десерт, на сніданок або вечерю. Смачно і корисно. Пиріг чудово підходить навіть на свято або урочистість», — стверджує фудблогерка.

Складові:

  • Борошно — 1800 г;
  • Цукор — 100 г;
  • Крохмаль кукурудзяний — 25 г;
  • Масло вершкове — 120 г;
  • Сметана — 100 г;
  • Яйця — 3 шт. або 2 великих;
  • Розпушувач 1,5 ч. л.;
  • Шоколад — 100 г;
  • Сік апельсина — 2 ст.л.;
  • Цукрова пудра — 100 г;
  • Сіль.

М'яке вершкове масло кімнатної температури збивають із цукром міксером. Яйця вводять по одному, продовжуючи збивати суміш. Потім додають сметану, сіль і знову перемішують. Просіюють борошно, розпушувач та крохмаль. Додають до збитої маси та перемішують до однорідного стану. Додають у тісто подрібнений шоколад.

Тісто викладають у форму, застелену пергаментом. Пиріг випікають при температурі 180−190 градусів приблизно 50−55 хвилин.

Для глазурі з'єднують 100 г цукрової пудри і апельсиновий сік. Прикрасити пиріг можна і глазур'ю, і розтопленим шоколадом.

«Найважливіше — не пересушити пиріг», — попереджає фудблогерка.

Раніше Людмила Борщ поділилася рецептом пісного печива, яке підійде тим, хто стежить за своєю вагою.

Фото — скріншот

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