Витяг про місце проживання у «Дії»: що робити, якщо документ не сформувався

В «Дії» запрацював сервіс з отримання витягу про місце проживання.



Як повідомляють в Мінреінтеграції, такий витяг може знадобитися при отриманні багатьох державних послуг, влаштуванні дитини в садочок, відкритті рахунку в банку тощо.



Для отримання довідки, насамперед, потрібно оновити «Дію». Далі у розділі «Послуги» й обрати пункт «Довідки та витяги», знайти та обрати «Витяг про місце проживання» й натиснути «Замовити витяг».



«Якщо відомості знайдені в реєстрі, ви можете завантажити PDF-документ протягом 24 годин. Для перегляду він доступний у тому ж розділі, де й замовляється послуга („Витяг про місце проживання“). Також прямо із застосунку його можна відправити на електронну пошту», — йдеться у повідомленні.

Втім, бувають випадки, коли людина не може замовити через застосунок витяг про місце проживання. Так, мешканець Нікополя, що на Дніпропетровщині, на сторінці «Дії» у соцмережах поскаржився, що витяг неможливо отримати — висвічує, що немає місця реєстрації. Хоча у людини на руках є й айді картка, й витяг про реєстрацію місця проживання.

В «Дії» пояснили, чим це може бути викликане: «На жаль, в реєстрі територіальної громади не зафіксовано ваше РНОКПП (картка платника податків), саме тому інформація про вас не відобразиться у витязі. Процедура внесення змін до запису у системі має свої технічні особливості, які залишаються в зоні компетенції органу реєстрації територіальної громади, де ви знялися або зареєстрували місце проживання. Лише вони вносять дані та корегують їх в реєстрі, наразі доступ до реєстру закритий тим територіальним громадам, які знаходяться в зоні бойових дій або окупації».

Щойно громада буде виключена з цього переліку, буде відновлено доступ до реєстру і, відповідно, можуть вноситися зміни у реєстр за зверненням громадян.



Раніше в «Дії» розповідали, як користуватися застосункам громадянам, які наразі знаходяться за кордоном. Зокрема, для того, аби авторизуватися, у деякиї країнах потрібно використати VPN та в місці перебування вказати Україну. Це стосується країн Африки, Азії, Південної Америки та держав, які потрапили під ембарго США.

Фото Pixabay

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