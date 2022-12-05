Мільярд доларів: фото з космосу допомогли підрахувати вкрадене росіянами зерно

У той час, як корупціонери на українській митниці блокували вивезення зерна в Європу, росіяни заробляли на продажу награбованого в Україні збіжжя. Мільярд доларів — не менше — коштує озима пшениця цьогорічного врожаю, вкрадена росіянами в Україні. Ця оцінка — результат дослідження програми NASA Harvest (програма NASA з продовольчої безпеки та сільського господарства). Аналізувались супутникові знімки одних і тих же територій, зроблені у різний час. Дослідники вирахували, як територію в Україні засіяли пшеницею минулого року, де її зібрала Україна, а де — окупанти. За зміною текстури та кольору можна було зробити висновки, де урожай був зібраний, а де лишився на полях.

У дослідженні, результати якого опублікувало Bloomberg, враховується тільки озима пшениця, 6 мільйонів тонн якої (близько 88% посіяних на територіях, що були потому окуповані) украла росія. 12 відсотків лишилися незібраними — біля лінії фронту. Це складає близько чверті пшениці, що вирощується в Україні. Метою дослідження NASA Harvest була тільки цьогорічна озима пшениця, воно не враховує інші культури та збіжжя торішнього врожаю, які також були викрадені росіянами.

Отримані NASA Harvest дані не стосуються того, що сталося зі збіжжям після збору врожаю. Але, вказує Bloomberg, зерно вивозилося кораблями до росії, Ірану, Лівії та інших країн. Куди й скільки — порахувати важко, оскільки росіяни задіяли різні схеми з перевантаженнями та іншими махінаціями, щоб приховати походження збіжжя. Також Bloomberg наводить слова головного прокурора Швейцарії, яка є великим центром торгівлі збіжжям, що продаж награбованого зерна може вважатися воєнним злочином.

Також агентство цитує Дмитра Скорнякова, гендиректора компанії HarvEast: «Цього року озима пшениця дала надзвичайно високий урожай. Та все, що було зібране на наших полях, було вкрадене й вивезене з України». (Малися на увазі площі компанії в Донецькій області, бо вони є й в інших регіонах. — Авт.)

Тим часом експерти з'ясували, що центральне місце в злочинній схемі торговлі краденим україським зерном належить компанії «РІФ Трейдинг», найбільшому російському експортеру зерна і основному гравцеві на світовому ринку.

Нагадаємо, цього літа в Стамбулі були підписані зернові угоди, що дали змогу розблокувати морські поставки зерна з України та знизити дефіцит на нього й ціни у світі.

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram