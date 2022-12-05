Угорщина звільнена від обмеження цін на нафту, що імпортується з росії, про це повідомив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто у Facebook.

«Під час переговорів щодо верхньої межі ціни на нафту ми наполегливо відстоювали інтереси Угорщини і нарешті досягли успіху: Угорщина була звільнена від ліміту», — написав політик.

За його словами, потрібно збільшувати кількість джерел енергії, оскільки це призведе до зниження цін. А такі дії (Євросоюзу — Авт.), вважає Сіярто, найбільше шкодять європейській економіці.

Рада ЄС (країн-членів) офіційно оголосила 3 грудня, що встановила граничну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

«Рада ЄС вирішила сьогодні встановити граничну ціну на нафту, яка походить з росії або експортується з неї, на рівні 60 доларів за барель. Встановлення граничної ціни на російську нафту обмежить стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, і, очевидно, зменшить доходи, які росія отримує від торгівлі нафтою після розв'язання нею незаконної агресії проти України. Це також сприятиме стабілізації світових цін на енергоносії та пом'якшенню негативних наслідків для постачання енергоносіїв до третіх країн», — йдеться у новині, опублікованій Радою ЄС.

Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці та коригуватися відповідно до ринкової ситуації таким чином, щоб гранична ціна була щонайменше на 5% нижчою за середньоринкову ціну на російську нафту та нафтопродукти, розраховану на основі даних Міжнародного енергетичного агентства. На такий же ліміт погодилися країни G7 і Австралія, нагадує «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що встановлення верхньої межі ціни на російську нафту на рівні $ 60 «не є серйозним рішенням», оскільки це рівень, який є абсолютно комфортним для бюджету держави-агресора. До російського бюджету щорічно надходитиме 100 мільярдів доларів, зазначив він. Ці гроші будуть використані не лише на війну, а й подальше спонсорування росією інших терористичних режимів та організацій.

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