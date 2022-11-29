Потрібен лише лимон: як швидко та ефективно побороти гіпертонію

Цей цитрус містить лимонну кислоту, цукри, аскорбінову кислоту, вітаміни А, В1, В2,С, Р, Е, флавоноїди, похідні кумарину, сесквітерпени, пектини, солі калію та міді, ефірну олію. В народній медицині застосовують при гіповітамінозах, гарячкових станах, порушені мінерального обміну, ниркокам’яній хворобі, подагрі та ревматизмі.

«Як профілактичний засіб лимон корисний при атеросклерозі. Для полоскання ротової порожнини та глотки при запаленнях (розвединий сік), — пише фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше порадив восени пити протизастудний вітамінний чай. — Широко застосовують при гастритах з пониженою кислотністю, хронічних гепатитах, гострих та хронічних холіциститах, каменях в жовчному, нирках, при нефрозах, нефритах, циститах. Радикулітах, міозитах, невралгіях різної етіології. Лимон зміцнює стінки кровоносних судин, володіє антитоксичними, антисклеротичними властивостями та посилює імунітет.

Свіжим натуральним соком протирають лице для видалення комедонів.

Візьміть 2 ст. ложки сировини (30−40 г), залийте 400 мл води, кип’ятіть на маленькому вогні 30 хв, процідить. Слід приймати по ½ склянки 3 рази на день до їжі при атеросклерозі, авітамінозі.

При лікуванні цукрового діабету та гіпертонії використовують свіжі лимони. Як правило необхідно з’їдати 30−50 г лимону разом із шкіркою 3−4 рази на день".

Фітотерапевт додає — вживання лимону необхідно обмежити або виключити з раціону зовсім при хворобах шлунку, кишок, печінки, жовчного, жовчовивідних шляхів, підшлункової залози (гострий й хронічний панкреатит). Людям з підвищеною кислотністю лимон протипоказаний, вживати його не можна

Раніше Андрій Пашов радив, як позбутися запалень за допомогою троянди.

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